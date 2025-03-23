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Honduras'ın para birimi nedir? Honduras'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.03.2025 18:41
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Kuzey Amerika’nın güney tarafında yer alan Orta Amerika üzerinde 7 adet ülke bulunmaktadır. Batısında Pasifik okyanusu, doğusunda Karayip Denizi, güneyinde Kolombiya, kuzeyinde Meksika ile sınır komşuluğu bulunan Orta Amerika’daki tüm ülkelerin resmi dili İspanyolca olarak kabul edilmiştir.

Honduras'ın para birimi nedir? Honduras'ın para biriminin kodu ve sembolü

Kristof Kolomb keşfi öncesinde Amerikalı yerlilerin yaşadığı Orta Amerika bölgesi daha sonraki süreçte İspanya tarafından kolonileştirilmiştir. Uzun süre İspanya İmparatorluğu egemenliği altında kalan bölgede bu nedenle ağırlıklı olarak İspanyolca konuşulmaktadır. Kıta üzerinde Panama, Nikaragua, Gautemala, Belize, El Salvador, Kosta Rika ve Honduras ülkeleri bulunmaktadır.

Orta Amerika’da yer alan ülkelerden biri olan Honduras, demokratik cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir. Britanya Hondurası diğer adı ile Belize olan ülkeden farklı olarak İspanyol Hondurası olarak da bilinmektedir.

Honduras'ın para birimi nedir?

Karayip Denizi kıyısında, Orta Amerika’da, Nikaragua ile Guatemala arasında ve Kuzey Pasifik Okyanusu’nun kıyısında yer alan Honduras, nüfusu 7 milyona yakın bir ülkedir. Kilometre kare başına yaklaşık olarak 60 kişi düştüğü tespit edilmiştir. Ülkenin en yüksek noktası Cerro Las Minas’tır. 2.879 metre uzunluğu bulunur. Honduras, bakır, kurşun, çinko, demir, kömür, balık gibi birçok doğal kaynağın da sahibidir.

Büyük oranda İspanyol etkisi altında bulunan Honduras’ta bu yüzden resmi dil İspanyolca olarak kabul edilmiştir. İspanyolca dışında Garifuna, İngilizce, Miskitoca ve başka yerel diller de konuşulmaktadır. Honduras’ta çeşitli etnik gruplar yaşam sürmektedir.

Alçak arazilerde subtropikal iklimin hakim olduğu Honduras’ta dağlarda ve yüksek kesimlerde ılıman iklim yaşanmaktadır. Ülke genelinde ise en yüksek sıcaklık derecesi 32 dereceyi bulmaktadır. En düşük sıcaklık ise 20 dereceye ulaşmaktadır.

Honduras'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Honduras’ta para birimi resmi olarak Honduras lempirası ya da kısaca lempira’dır. ISO (International Standart of Organization) 4217, uluslararası çapta para pirimi kodu olarak da bilinen ve para birimlerine verilen 3 haneli kodları kısaltmaları düzenler.

Buna göre Honduras’ın resmi para birimi olan lempira’nın kodu da HNL şeklinde belirlenmiştir. Kısa adının kodu ise kısaca L kodu ile belirtilir. İsmi Lenka halkının eski liderlerinden biri olan Lempira’dan gelmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Honduras
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