HÜDA PAR'lı belediye başkan adayı da sahte diploma almış! Mesajı da ortaya çıktı: "Ahmet abi meslektaş olduk"

e-Devlet üzerinden elektronik imzaları kopyalayarak yasa dışı şekilde mezuniyet belgesi üreten bu belgeleri YÖK’ün sistemine de kayıt ettiren şebeke çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi bitirdi. O iddianame içerisinde HÜDA PAR’lı Ferhat Uzun da yer alıyor.

TAM 11 KEZ DİPLOMA SORGULAMIŞ

Ferhat Uzun, diplomanın oluşturulduğu 3 Mart 2024 tarihinde cep telefonundan tam 11 kez mezuniyet belgesi sorgulama işlemi yapmış. Adı geçen diğer isimler de aynı şekilde GSM operatörlerinden mezuniyet belgesi sorgulama işlemleri yapmıştı.

DW’den Tuğba Tekerek’in haberine göre Ferhat Uzun, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte diploma aldı. İfadesinde bunun bir tesadüf olduğunu belirten Ferhat Uzun, bir yardım derneğine üyelik işlemleri sırasında e-devletten sorgulama yaptığını aktardı.

"AHMET ABİ MESLEKTAŞ OLDUK"

İlginç detaylardan birisi de Uzun'un telefonunda inşaat mühendisi olarak kayıtlı olan kişiye attığı mesaj.

Mesajda diplomanın ardından 'meslektaş olduk' dendiği görüldü:

"Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisi Allah razı olsun (…) sen gel benim yanıma takıl seni bir yere yerleştiririz Allah'ın izniyle bir firmada şantiye şefliği yaparsın."

Uzun hakkındaki iddiaları reddetti. Diploma için ise savunması, "Ne e-devletten indirildi, ne kullanıldı, ne herhangi bir yere verildi" ifadelerini kullandı. İlginç mesaja ise, "Bu mesajı kimin attığını, emin olun bilmiyoruz" yorumunda bulundu.

HÜDA PAR da konuyla ilgili bir açıklama yaparak “Ferhat Uzun isimli şahıs geçmişte belediye başkan adayı olarak gösterilmiş fakat şu anda partimizle herhangi bir ilgi içinde değildir” ifadelerini kullandı.