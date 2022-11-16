Huggy Wuggy oyuncak nedir? Hugg Wuggy neden yasaklandı? Ticaret Bakanlığı'ndan oyuncağa satış yasağı!

Huggy Wuggy tasarımlı oyuncaklara ilişkin gelişme sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle gündem olan “Huggy Wuggy” isimli video oyun karakterinin oyuncaklarının piyasaya arz edilmesinin ardından incelemeye alındığı belirtildi. İşte Huggy Wuggy oyuncak satışının yasaklanmasına dair detaylar...

HUGGY WUGGY NEDİR?

Huggy Wuggy korku temalı video oyununda yer alan Poppy Playtime’ın 1. bölümündeki antagonisttir.

Huggy Wuggy karakterleri piyasada hem peluş oyuncak olarak satışa sunuluyor hem de kalemlikler, çantalar ve suluklar gibi birçok materyalin üzerinde yer alıyor.

Huggy Wuggy karakteri, mavi, ince keskin dişli ve üçgen bir kafaya sahip uzun kolları olan bir canavar olarak biliniyor.

HUGGY WUGGY NEDEN YASAKLANDI?

Huggy Wuggy oyuncakları ile ilgili Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Bakanlığımız; tüketicileri sağlık ve güvenlik açısından koruyucu faaliyetler kapsamında ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirmektedir. Oyuncaklar da bu alanda Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ürünlerden olup, düzenli olarak gerek imalatçı ve ithalatçı denetimleri gerekse satış yeri denetimleri ile piyasaya arz edilmiş olan ürünler kontrollere tabi tutulmaktadır. Söz konusu denetimlerde oyuncaklar Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu olan “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği”ne göre numune alınarak analize tabi tutulmaktadır. Bu incelemeler sonucunda kimyasal, fiziksel veya mekanik açıdan Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı değerlendirilen ürünlerin toplatılması, imha edilmesi gibi yaptırımların yanı sıra firmalara idari para cezası uygulanmaktadır. Bu önlemlere ek olarak; söz konusu uygunsuz ürünlerin bilgileri www.guvensizurun.gov.tr adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)’nde ilan edilmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımızca “Huggy Wuggy” karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır.

Yapılan testler sonucunda “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” gerekliliklerini karşılamadığı tespit edilen 2 ürün için 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması amacıyla duyuru yapılması ile ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123.600 TL idari para cezası uygulanmasına 10.11.2022 tarihinde karar verilmiştir. Söz konusu ürünlerin bilgileri GÜBİS’te paylaşılmıştır.

Bakanlığımızca, hassas tüketici kitlesi olan çocukların ürünlerden kaynaklanan tehlikelerden korunması amacıyla gerek önleyici tedbirler gerekse denetimler yoluyla gerçekleştirilen çalışmalar hassasiyetle sürdürülecektir.

Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, oyuncak satın alınırken;CE işareti bulunan ürünlerin satın alınması, Ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmasına dikkat edilmesi, Uyarıların mutlaka okunması ve titizlikle uygulanması,Çocuğun yaşına uygun ürünlerin satın alınması, 3 yaş altı oyuncak satın alırken oyuncaklarda keskin kenarların, sivri uçların, küçük parçaların ve küçük topların bulunmamasına dikkat edilmesi; oyuncaklardan kaynaklanabilecek risklerden çocukların korunması için önem taşımaktadır.”

