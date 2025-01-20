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Hükümet düğmeye bastı: Görüşmeler başlayacak! Esnek çalışma modelinin ayrıntıları belli oluyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.01.2025 07:35
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Esnek çalışma modeli ile ilgili hükümet düğmeye bastı. Yeni çalışma modeli için kanunla iş grupları belirlenecek ve çalışma saatlerinde herhangi bir kısalmanın yaşanmayacağı öğrenildi. Ayrıca hükümetin, önümüzdeki günlerde işveren temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile görüşmesi planlanıyor.

Hükümet düğmeye bastı: Görüşmeler başlayacak! Esnek çalışma modelinin ayrıntıları belli oluyor

AK Parti hükümeti bir süredir gündemde olan ve detayları merak edilen esnek çalışma modeli için çalışmalara başladı. Cevaplanmayan sorular yanıt bulmaya başlamışken önümüzdeki günlerde sürecin sivil toplum örgütleri ve işveren temsilcileri ile görüşülmesi ile beraber başlanması bekleniyor.

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KANUN İLE MESLEK GRUPLARI BELİRLENECEK

Ekonomim'in edindiği bilgilere göre, esnek çalışma modeli kanun ile belirlenen meslek gruplarını kapsayacak. AK Parti yönetiminin aktardığına göre,bu çalışma modeli çağın mesleklerine uyum sağlayarak şekillenecek. Emek yoğun iş kolu dallarını korumak öncelik olacak ve buna göre bir çalışma modeli tanımı gelecek. Kaynaklar, "Tekstil ve imalat alanında ara eleman olarak çalışan grupları, bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını, eğitim alanında akademik çalışmalar yapanları, yazılımcı gibi meslek gruplarını kapsayacak" sözlerini kullandı.

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALMAYACAK

Akla ilk olarak çalışma saatlerinin kısalmasının geldiğini belirten AK Parti kaynakları, kamu da dahil olmak üzere böyle bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi. Belli meslek gruplarını kapsayaca bu model için, “uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli” başlıkları üzerinde duruluyor.

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KİŞİYE ÖZGÜ UYGULANACAK

İş Kanunu'nda yapılan değişiklik ile 'esnek çalışma' yeniden tanımlanacak. Esnek çalışma modeli genele değil; kişiye özgü uygulanacak. Esnek çalışma tam gün mesai yapmayan, yarım gün çalışan, haftanın belli günleri çalışan, kısa vadeli işler yapan, geçici çalışan gibi grupları kapsayacak.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
ak parti esnek çalışma
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