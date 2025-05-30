IBAN ile para göndermede yeni dönem! Tüm bankalara bu özellik geldi, hesabınızdan otomatik çekilecek...

Merkez Bankası'nın duyurusunun ardından tüm bankaların mobil uygulamalarına "ödeme iste" özelliği eklendi. Yeni özellik ile beraber para transferinde hem güvenliğin hem de kolaylığın sağlanması hedefleniyor. Yeni sistem ile beraber IBAN bilgilerini yazarken yaşanabilecek hataların önüne geçilmesi sağlanacak.

Yeni özelliğin detaylarını merak eden vatandaşlar ise araştırmalara başladı. Ödeme iste özelliğinin nasıl kullanıldığı merak ediliyor. Buna göre, EFT, FAST veya havale yöntemleriyle size para göndermek isteyen kişilere kolayca ödeme talebi gönderebileceksiniz.

Hizmeye alınan yeni düzenlemede borç durumunda aktif olarak kullanılması bekleniyor. Çünkü, alacaklının karşı tarafın IBAN bilgisini bilmesi yeterli oluyor. Karşı taraf ile iletişim kurmadan banka üzerinden ödeme talep edilebiliyor.

Ödeme iste sistemini kullanabilmek için karşı tarafın IBAN bilgisini bilmeniz yeterli. IBAN bilgisi ile şu adımlar takip edilerek ödeme istenebiliyor:

IBAN bilgisini gir

Ödenecek tutarı belirler

'Ödeme İste' butonuna bas

HESAPTAN OTOMATİK ÇEKİLECEK

Talebin ardından, ödeme yapması istenen kişiye bir mesaj gönderilecek. Alacaklı bu mesajı onayladığında, belirlenen miktar otomatik olarak alacaklı hesabından çekilerek ödeme talep edilen kişinin hesabına aktarılacak.