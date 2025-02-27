IBAN'la ödeme bitince şimdi de 'gün parası' çıktı! Banka hesabı açtırıp... Kritik uyarı

Vergi vermek istemeyen esnaf uzun süredir müşteriden ücreti IBAN'a atmasını istiyordu. Ancak bu yöntem maliyenin denetimine takılınca yeni yol buldular. Esnaf bu kez de eşine veya annesine hesap açtırıp ücretin o hesaba yatırılmasını istiyor ve açıklama kısmına da gün parası yazdırarak maliyenin radarından kurtulmaya çalışıyor.

IBAN'LA ÖDEMEDEN SONRA YENİ YÖNTEM BULDULAR: GÜN PARASI

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Vergi Uzmanı Muhammet Bayram "Fiş kesmekten aslında kaçıyordu esnafımız. Fiş kesmek demek vergi ödemek demek" dedi.

Birçok esnaf o vergileri ödememek için IBAN'la ödeme istiyordu. Maliyenin IBAN denetimleri bu yolu da kapattı. Ancak esnaf yeni bir yol buldu; o yolun adı da gün parası oldu.

AÇIKLAMA KISMINA 'GÜN PARASI' DİYE YAZDIRIYORLAR

Ceza korkusu yaşayan bazı esnaflar daha önce müşterilerinden açıklama kısmını boş bırakmalarını istiyordu. Ama şimdi IBAN'la ödeme için kendi hesaplarını bile kullanmıyorlar. Onun yerine kız kardeşinin veya eşinin üzerine banka hesabı açtırıyorlar ve parayı oraya göndermelerini istiyorlar. Hatta dikkat çekmesinler diye açıklama kısmına gün parası diye yazdırıyorlar. Yani aldıkları ücretleri eşlerine gün parası gelmiş gibi gösteriyorlar. Vergi kaçıran esnaf bu yolla da denetimden kurtuluyor.

"BU MUTLAKA MALİYENİN RADARINA TAKILIR"

Uzmanlara göre esnafın kendine göre aldığı bu önlem çok riskli. Çünkü hiç para gelmeyen bir hesaba bir anda para akışı başladığında o hesap maliye tarafından şüpheli olarak değerlendiriliyor. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram "Eğer bir kişi hesabında belli dönemlerde para artışı oluyorsa bu mutlaka maliyenin radarına takılır" dedi.

"SORUŞTURMA KONUSU OLABİLİRSİNİZ"

Bu durum sadece esnafın değil müşterilerin de zor durumda kalmasına neden olabilir. Bununla ilgili Bayram "Kara para aklanıyorsa o hesap üzerinde, siz oraya para gönderdiğiniz için soruşturma konusu olabilirsiniz" şeklinde konuştu.