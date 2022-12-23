İBB bursu ne zaman ve kaç TL yatacak? İBB burs başvurusu sorgula!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrencilere vereceği burs başvurularının sonuçlarını açıkladı. İBB burs sonuçları online olarak kontrol ediliyor. Detaylar belli oldu. Peki İBB bursu ne zaman ve kaç TL yatacak? İBB burs başvurusu sorgulama ekranı!

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB burs sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Binlerce üniversiteli öğrenci, genç üniversiteli eğitim desteği kapsamında 4.500 TL'lik ödemenin ilk taksitini 2.500 TL olarak aldı.

Burs ödemelerinden 75 bin öğrencinin faydalanması bekleniyor.

Burs ödemeleri İBB'nin, 'https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx' adresinden sorgulanacak.



