FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İBB bursu ne zaman ve kaç TL yatacak? İBB burs başvurusu sorgula!

İBB bursu ne zaman ve kaç TL yatacak? İBB burs başvurusu sorgula!

23.12.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere İBB burs başvuruları 26 Eylül - 16 Ekim tarihlerinde alınmıştı. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından İBB burs sonuçları da belli oldu. Sorgulamaların nereden gerçekleştirileceği merak ediliyor. Peki İBB bursu ne zaman ve kaç TL yatacak? İBB burs başvurusu sorgulama ekranı!

İBB bursu ne zaman ve kaç TL yatacak? İBB burs başvurusu sorgula!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrencilere vereceği burs başvurularının sonuçlarını açıkladı. İBB burs sonuçları online olarak kontrol ediliyor. Detaylar belli oldu. Peki İBB bursu ne zaman ve kaç TL yatacak? İBB burs başvurusu sorgulama ekranı!

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB burs sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Binlerce üniversiteli öğrenci, genç üniversiteli eğitim desteği kapsamında 4.500 TL'lik ödemenin ilk taksitini 2.500 TL olarak aldı.

İBB bursu ne zaman ve kaç TL yatacak? İBB burs başvurusu sorgula!

Burs ödemelerinden 75 bin öğrencinin faydalanması bekleniyor.

İBB bursu ne zaman ve kaç TL yatacak? İBB burs başvurusu sorgula!

Burs ödemeleri İBB'nin, 'https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx' adresinden sorgulanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret zammı sonrası flaş açıklama!Asgari ücret zammı sonrası flaş açıklama!
Herkesin beklediği asgari ücret belli olduHerkesin beklediği asgari ücret belli oldu
Asgari ücrete yine 'ara zam' mesajı!Asgari ücrete yine 'ara zam' mesajı!
Anahtar Kelimeler:
burs başvuru eğitim

En Çok Okunan Haberler

Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı!

Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Asgari ücret zammıyla o paralar da artıyor! Tek tek hesaplandı

Asgari ücret zammıyla o paralar da artıyor! Tek tek hesaplandı

Adres: Türkiye! Dünyanın konuştuğu teklif için ilk tarih verildi

Adres: Türkiye! Dünyanın konuştuğu teklif için ilk tarih verildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.