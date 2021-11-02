İBB’den Halk Ekmek fiyatlarına ilişkin yeni açıklama! Murat Ongun duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen Halk Ekmek büfelerindeki ekmek fiyatlarının değişmeyeceğini bildirdi.

FİYAT DEĞİŞMEYECEK

Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları %24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi’nde, BM ve C40'ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul’u temsil edecek. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 1, 2021



