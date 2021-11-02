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İBB’den Halk Ekmek fiyatlarına ilişkin yeni açıklama! Murat Ongun duyurdu

02.11.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada Halk Ekmek büfelerinde fiyatların 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini bildirdi.

İBB’den Halk Ekmek fiyatlarına ilişkin yeni açıklama! Murat Ongun duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen Halk Ekmek büfelerindeki ekmek fiyatlarının değişmeyeceğini bildirdi.

FİYAT DEĞİŞMEYECEK

Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları %24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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