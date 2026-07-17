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İBB'den kreşlerin ücretlerine yüzde 60 zam! Aylık ücret 8 bin TL oldu

İBB meclisi, belediyenin işlettiği kreşlerin aylık ücretlerine yüzde 60 zam yaptı. 5 bin lira olan aylık ücret yapılan zamla 8 bin liraya yükseltildi. Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

İBB'den kreşlerin ücretlerine yüzde 60 zam! Aylık ücret 8 bin TL oldu

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2026 Yılı Ücret Tarifesi maddesi görüşüldü.

İBB den kreşlerin ücretlerine yüzde 60 zam! Aylık ücret 8 bin TL oldu 1

YÜZDE 60 ZAM

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi.

Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi kabul edildi.

Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zam kreş
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