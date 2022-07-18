FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İBB duyurdu! İstanbulkart bedellerine yüzde 100 zam

İBB duyurdu! İstanbulkart bedellerine yüzde 100 zam

18.07.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentteki otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100 zam geldi. Buna göre, "Anonim İstanbulkart" bedeli 50 liraya, "İndirimli Kart", "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri de 60 liraya yükseldi. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulamaya konulacak. Öte yandan, şubat ayında da İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yapılmıştı.

İBB duyurdu! İstanbulkart bedellerine yüzde 100 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre "Anonim İstanbulkart" bedelinde, 25 liradan 50 liraya yükselerek yüzde 100 artış oldu.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri, yaklaşık yüzde 72 zamla 35 liradan 60 liraya yükseldi.

Denetim Kartı 50 liradan 75 liraya, Ada Sakini Kartı 35 liradan 60 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 40 liradan 60 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 35 liradan 60 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 50 liradan 75 liraya çıkarıldı.

Zamlı fiyat tarifesi İstanbulkart'ın internet sitesine eklendi.

ŞUBAT AYINDA YÜZDE 92'YE VARAN ZAM YAPILMIŞTI

İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, şubat ayında da İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yapmıştı.
Buna göre, Anonim İstanbulkart yüzde 92 artışla 13 liradan 25 liraya, öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli Kart ile Ücretsiz Kart ve Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya çıkarılmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu? Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?
Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...Gurbetçiler altına yöneldi! Çeyrek...
Tarihi çöküş geliyor, altın ve bunlardan alınTarihi çöküş geliyor, altın ve bunlardan alın
Anahtar Kelimeler:
ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cübbeli Ahmet'e böyle seslendi: 'Kasetlerini patlatırız'

Cübbeli Ahmet'e böyle seslendi: 'Kasetlerini patlatırız'

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Motorinden sonra benzine de üst üste indirim

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

2022 YKS sonuçları resmen açıklandı!

2022 YKS sonuçları resmen açıklandı!

TOKİ’ye başvurular resmen başladı…

TOKİ’ye başvurular resmen başladı…

MTV ikinci taksit için süre daralıyor!

MTV ikinci taksit için süre daralıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Sosyal medyanın sınırlarını aştı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Sosyal medyanın sınırlarını aştı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.