İçişleri Bakanlığı ikamet izni olan yabancıları açıkladı! 1 Milyondan fazla var, ilk sırada o ülke var...

İçişleri Bakanlığı Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 13 Mart itibarıyla ikamet izni ile Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 76 bin 643 oldu. Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı şu şekilde:
Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden yoğun göç alan Türkiye'de 114 bin 420 Rus ve Ukraynalı ikamet izniyle yaşamına devam ediyor. 3 yılı aşan savaşta, ikamet izniyle Türkiye'de bulunan Rus ve Ukraynalı sayısı savaşın ilk yılına göre yarıya yakın azaldı. 20 Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından bu sayı 19 Ocak 2023'te 201 bin 533, 31 Aralık 2023'te 137 bin 829 olarak kayıtlara geçti. Bu tarihlerde Rusya vatandaşı sayısı 154 bin 297'den 100 bin 847'ye, Ukrayna vatandaşı sayısı ise 47 bin 236'dan 36 bin 982'ye geriledi.
Irak 4 bin 945
Pandemi ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası yoğun göç alan illerden Antalya'da 19 Ocak 2023'te 157 bin 575 olan ikamet izni ile kentte bulunan sayısı, 31 Aralık 2023'te 117 bin 52'ye, 13 Mart 2025 itibarıyla da 108 bin 506'ya geriledi.
DHA
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