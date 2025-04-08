İçişleri Bakanlığı ikamet izni olan yabancıları açıkladı! 1 Milyondan fazla var, ilk sırada o ülke var...

İLK YILA GÖRE TÜRKİYE'DE İKAMET EDENLER AZALDI

Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden yoğun göç alan Türkiye'de 114 bin 420 Rus ve Ukraynalı ikamet izniyle yaşamına devam ediyor. 3 yılı aşan savaşta, ikamet izniyle Türkiye'de bulunan Rus ve Ukraynalı sayısı savaşın ilk yılına göre yarıya yakın azaldı. 20 Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından bu sayı 19 Ocak 2023'te 201 bin 533, 31 Aralık 2023'te 137 bin 829 olarak kayıtlara geçti. Bu tarihlerde Rusya vatandaşı sayısı 154 bin 297'den 100 bin 847'ye, Ukrayna vatandaşı sayısı ise 47 bin 236'dan 36 bin 982'ye geriledi.



81 BİN 635 RUS, 32 BİN 785 UKRAYNALI