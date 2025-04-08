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İçişleri Bakanlığı ikamet izni olan yabancıları açıkladı! 1 Milyondan fazla var, ilk sırada o ülke var...

08.04.2025 11:08
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İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı belli oldu. Buna göre, Rusya ile Ukrayna arasında 3 yılı aşan savaşta göç etmek zorunda kalan iki ülke vatandaşlarından 81 bin 635 Rus, 32 bin 785 Ukraynalı, ikamet izniyle Türkiye'de yaşamaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı ikamet izni olan yabancıları açıkladı! 1 Milyondan fazla var, ilk sırada o ülke var...

İçişleri Bakanlığı Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 13 Mart itibarıyla ikamet izni ile Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 76 bin 643 oldu. Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı şu şekilde:

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  • 120 bin 301 Türkmenistan
  • 84 bin 85 Azerbaycan
  • 81 bin 635 Rusya
  • 76 bin 601 İran
  • 73 bin 178 Suriye
  • 68 bin 341 Irak
  • 58 bin 208 Özbekistan
  • 43 bin 934 Kazakistan
  • 36 bin 897 Afganistan
  • 32 bin 785 Ukrayna
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    İLK YILA GÖRE TÜRKİYE'DE İKAMET EDENLER AZALDI

    Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası iki ülkeden yoğun göç alan Türkiye'de 114 bin 420 Rus ve Ukraynalı ikamet izniyle yaşamına devam ediyor. 3 yılı aşan savaşta, ikamet izniyle Türkiye'de bulunan Rus ve Ukraynalı sayısı savaşın ilk yılına göre yarıya yakın azaldı. 20 Şubat 2022'de başlayan savaşın ardından bu sayı 19 Ocak 2023'te 201 bin 533, 31 Aralık 2023'te 137 bin 829 olarak kayıtlara geçti. Bu tarihlerde Rusya vatandaşı sayısı 154 bin 297'den 100 bin 847'ye, Ukrayna vatandaşı sayısı ise 47 bin 236'dan 36 bin 982'ye geriledi.

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    81 BİN 635 RUS, 32 BİN 785 UKRAYNALI

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    Türkiye'de ikamet izniyle bulunan 81 bin 635 Rusya uyrukluların sayısı, 32 bin 785 Ukrayna uyruklarının yaklaşık 2,5 katı oldu. Türkiye'de kısa dönem ikamet izniyle bulunan Rusya uyrukluların sayısı 41 bin 803, Ukrayna uyrukluların sayısı 21 bin 454 olarak kayıtlara geçti. Aile ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancı sayısında en fazla Rusya uyruklular yer aldı. Türkiye'de aile ikamet izniyle bulunan yabancı sıralaması şöyle;
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  • Rusya 16 bin 469
  • Ukrayna 6 bin 570
  • Özbekistan 15 bin 629
  • Azerbaycan 14 bin 402
  • Türkmenistan 10 bin 121
  • Fas 9 bin 122
  • İran 8 bin 435
  • Suriye 6 bin 864
  • Kırgızistan 5 bin 330

  • Irak 4 bin 945

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    ANTALYA'DAKİ YABANCI SAYISI

    Pandemi ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası yoğun göç alan illerden Antalya'da 19 Ocak 2023'te 157 bin 575 olan ikamet izni ile kentte bulunan sayısı, 31 Aralık 2023'te 117 bin 52'ye, 13 Mart 2025 itibarıyla da 108 bin 506'ya geriledi.
    DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı ikamet yabancı
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