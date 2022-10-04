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İcra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu?

04.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İcra affı çalışmaları geçtiğimiz aylarda başlatıldı. TBMM’de yeni yasama yılının başlamasıyla beraber gözler Meclis'e çevrildi. Borçlular, icra borçlarının silinip silinmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki icra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu? İşte merak edilenler...

İcra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu?

İcra borçlarının silinip silinmeyeceği borçluların gündeminde yer alıyor. İcra borçları ile alakalı gelişmeler ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yer alacak. Peki icra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu? İşte merak edilenler...

İCRA BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçların silineceği duyuruldu. 2000 TL'den az borçlar "değersiz alacak" kategorisinde yer alacak.

İcra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu?

Taslak düzenlemeye göre; borçlusunun dar gelirli olup olmadığına ve alacağın kaynağına bakılmaksızın vergi mükelleflerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan asıl alacak ve ferileri dahil takip tutarı 2 bin TL ve altında olan borçlarının icra takibi sonlandırılacak. Bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış tahsilatlar nedeniyle takip konusu bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altına düşen alacaklar için da alacak hakkından feragat edilerek icra takibi yapılmayacak. Söz konusu değersiz alacaklar işletme kayıtlarından çıkarılacak. Vazgeçilen alacaklar nedeniyle icra tahsil harçları da alınmayacak. Kapsama sadece gerçek kişi borçluları girebilecek.

Varlık yönetim şirketleri tarafından takip edilen alacakların yarısı Hazine tarafından ödenecek. Küçük tutarlı alacaklar nedeniyle oluşan icra takiplerinin azaltılması amacıyla Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, banka ve diğer mali kurum ve kuruluşlardan 15.08.2022 tarihi itibarıyla devir ve temlik alınan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara bakiyesi 2 bin 500 TL ve altında bulunan bireysel nitelikle her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak tutarla ödenerek tasfiye edilecek.

İCRA BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK Mİ?

Borçlar torba yasa Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de konuya ilişkin kanunun yayınlanmasının ardından silinecek.

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icra borç
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