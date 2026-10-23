İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaşanan fon krizine zarar ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bu gelişme sonrası TDV’nin Genel Müdürü ve iki Genel Müdür Yardımcısının fon meselesinden dolayı görevlerinden alındığı da öne sürülmüştü. Türkiye Diyanet Vakfı söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)’na yönelik son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Vakfın fon yatırımlarından zarar ettiği ve bu nedenle yöneticilerinin görevden alındığına dair iddialar üzerine bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

TDV, 1975 yılında kurulmuş bir vakıf olup Genel Merkez ve 1003 şubesi ile 149 ülkede dini, hayri ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet göstermektedir. Vakıf, daha önceki açıklamalarında değindiği gibi tabi olduğu yasal mevzuat gereği kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını etkin bir şekilde değerlendirmek zorundadır. Bu kapsamda TDV mali kaynaklarını faizsiz finans ilkelerine uygun olarak değerlendirmektedir.

"FONLARDA HERHANGİ BİR MALİ KAYNAĞI BULUNMUYOR"

Son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda Vakfın herhangi bir mali kaynağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Vakfın mali kaynaklarının bu fonlar üzerinden değer kaybına uğraması veya zarar etmesi söz konusu değildir.

Vakıf, nakit varlıklarının bir kısmını faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren TLK fonunda değerlendirmiştir. Vakfın tek fon yatırımı bundan ibarettir. Bazı fonlarla ilgili tasfiye kararı alınması üzerine Vakıf TLK fonunda bulunan varlıklarını kontrollü ve kademeli olarak çekmeye ve diğer faizsiz fon dışı mecralarda değerlendirmeye başlamıştır. Vakıf bu fon yatırımından dolayı hiçbir şekilde zarara uğramamıştır.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Öte yandan TDV’nin Genel Müdürü ve iki Genel Müdür Yardımcısının fon meselesinden dolayı görevlerinden alındığına dair iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Vakıftaki yönetim değişikliği uzun bir zamandır Vakıf Mütevelli Heyetinin gündeminde olan bir konu olup değişikliğin bahsi geçen iddialarla aynı döneme denk gelmesi sadece bir rastlantıdır. Vakıf fon yatırımları sebebiyle herhangi bir zarara uğramadığı gibi yönetim değişikliğinin de bu gerekçeyle yapılması söz konusu değildir.

TDV’ye yönelik haksız ithamlar ve iftiralar içeren iddiaları haber yapanlar ve bunları sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."