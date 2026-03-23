IEA Başkanı Birol: Küresel ekonomi büyük bir tehdit altında

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, “Küresel ekonomi bugün büyük bir tehdit altında” dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avustralya’nın başkenti Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde konuştu. Birol, mevcut enerji krizini 1970'li yıllarda yaşanan petrol şokları ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin etkileriyle kıyasladı. Mevcut durumu ‘iki petrol krizi ve bir doğal gaz krizinin birleşimi’ olarak değerlendiren Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin etkilerine de değindi. Birol, “Küresel ekonomi bugün çok büyük bir tehdit altında. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesini umuyorum. Kriz bu şekilde devam ederse hiçbir ülke etkilerden muaf kalmayacak, bu nedenle küresel çabaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki enerji altyapısının ağır hasar aldığını kaydeden Birol, IEA'nın, Asya ve Avrupa hükümetleriyle stratejik petrol stoklarının serbest bırakılması konusunda görüşmelere devam ettiğini aktardı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

