Milyonları ilgilendiren kriz! O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

ATM’den küçük banknotların adeta kaldırılması esnafı, öğrenciyi, dar gelirliyi doğrudan etkiliyor. Hesaplardaki düşük bakiyeler banka hesaplarından çekilemiyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Küçük para birimleri bir süredir ATM’lerde bulunmuyor. Birçok banka ATM’yi daha verimli kullanmak için 50 TL’yi de sistem dışına itiyor. En düşük para biriminin 100 TL olmaya başlaması ile sokaktaki harcamalar daralmaya başlandı.

HESAPLARDA KALIYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, mikro harcamaların tamamı bu durumdan etkileniyor. En büyük mağduriyeti ise hesabında 40 TL veya 70 TL gibi bakiyesi kalan öğrenciler ve dar gelirli yaşıyor. Küçük para vermediği için bu tutarlar bankadan alınamıyor.
MESAİ PARA TOPLAMAK İLE BAŞLIYOR

Küçük esnaf ise para üstü verebilmek için çevreden bozuk para toplamaya çalışıyor. Bazı işletmeler sabah mesaisine başka dükkânlardan para bozdurarak başlıyor. Küsuratlı ödeme çıktığında ise ödeme anı krize dönüşebiliyor.
KAMPANYA DÜZENLİYORLAR

Bazı işletmeler vatandaşın bozuk parasını toplamak için kampanyalar düzenlemeye başladı. Bazı fırıncılar bozuk para getirene bedava simit veya ekmek verirken bazıları da komisyonlu ödemeler yapmaya başladı. Dolmuş şoförleri ise bozuk parası olan vatandaşa öncelik vermeye başladığı görülüyor.
GİZLİ ENFLASYON OLUŞUYOR

En tehlikesi ise para üstü verilemeyince yuvarlama yapılması. Bu durum, özellikle dar gelirli kesimin cebinden çıkan ekstra kuruşların toplandığında devasa bir meblağa dönüşmesine neden oluyor. Aynı zamanda gizli enflasyonun oluşmasına da neden oluyor.

Nakit paranın fiziksel dolaşımının zorlaşması, teknolojiye mesafeli olan yaşlı nüfusu dijital sistemlerin dışında bırakma riski de taşıyor. Ekonomist Ahmet Karaoğlu, enflasyonun banknot kompozisyonunu yutmasının fiziksel bir sonucu olduğunu belirtti.

“TİCARETTE KİLİTLENEBİLİR”

Karaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“ATM haznelerinin fiziki bir sınırı var ve ortalama işlem tutarları artınca bankalar mecburen 100 ve 200 TL’lik banknotlara yer açmak zorunda kaldı. Ancak bunun sokaktaki maliyeti çok ağır. Fiyatların yukarı yuvarlanması dar gelirlinin cebine ‘gizli enflasyon’ olarak yansıyor. Ayrıca öğrencilerin veya emeklilerin düşük bakiyelerine erişememesi büyük problem. Piyasada acilen küçük esnafı ve dar gelirliyi rahatlatacak bir nakit akışı planlaması yapılmazsa, sokak ekonomisinde ticaret kilitlenme noktasına gelir”

