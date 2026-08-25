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İflasın eşiğinde! 40 yıllık dev zeytin markasına konkordato kararı

40 yıllık zeytin markasında konkordato süreci başladı. Avrupa ve iç piyasada ürünleri bulunan şirket için mahkeme 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

İflasın eşiğinde! 40 yıllık dev zeytin markasına konkordato kararı
Aleyna Türkmen

Manisa'nın Akhisar ilçesinde fabrikası bulunan Baktat Zeytin Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile şirket sahibi Ali Baklan hakkında yürütülen konkordato sürecinde yeni karar çıktı. Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, borçlular hakkında 21 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık kesin mühlet verilmesine hükmetti.

1986 yılında Türkiye'de kurulan ve zeytin ürünlerini hem Avrupa pazarına hem de yurt içine sunan şirket, yaşadığı finansal sıkıntıların ardından konkordato sürecine girdi. Geçici mühlet döneminin ardından verilen kesin mühlet kararıyla süreç yeni bir aşamaya taşındı.

İflasın eşiğinde! 40 yıllık dev zeytin markasına konkordato kararı 1

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ YENİLENDİ

Mahkeme, daha önce görevlendirilen geçici konkordato komiserlerinin görevlerini sona erdirirken, yeni konkordato komiser kurulunun atanmasına karar verdi. Bu kapsamda Hukukçu Hakan Yıldız, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Engin Dinçeli ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Birol Aslan komiser olarak görevlendirildi.

Şirketin finansal yapısının toparlanmasına yönelik geçici mühlet kapsamında daha önce alınan tedbir kararlarının ise devam edeceği bildirildi. Mahkeme ayrıca kesin mühletin İcra ve İflas Kanunu'nda öngörülen sonuçlarının etkilerinin de sürdüğünü açıkladı.

İflasın eşiğinde! 40 yıllık dev zeytin markasına konkordato kararı 2

KOMİSER ÜCRETLERİ ŞİRKETİN MAL VARLIĞINDAN ÖDENECEK

Atanan üç konkordato komiserinin aylık ücretlerinin şirketin mal varlığından karşılanmasına karar verildi. Mahkeme, bu aşamada alacaklıların sınıflandırılmasına ilişkin yeterli ve net bir bilgi bulunmadığı gerekçesiyle henüz alacaklılar kurulu oluşturulmamasını kararlaştırdı.

Bununla birlikte ihtiyaç ortaya çıkması veya mahkemenin resen karar vermesi halinde, istekliler ve alacaklı sınıfları da dikkate alınarak ilerleyen süreçte alacaklılar kurulunun oluşturulabileceği belirtildi. Bu nedenle alacaklıların tahsilat süreci de konkordato takvimi doğrultusunda devam edecek.

İflasın eşiğinde! 40 yıllık dev zeytin markasına konkordato kararı 3

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato sürecinin denetlenebilmesi amacıyla duruşma yapılmasına da karar verdi. Duruşmanın 24 Şubat 2027 saat 13.30'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Mahkemenin ilanında ayrıca kararın İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca ilan edilmesine ve ilgili yerlere bildirilmesine hükmedildiği belirtildi. Baktat Zeytin ve Ali Baklan hakkında verilen 1 yıllık kesin mühlet, 21 Ağustos 2026 tarihinde başladı.

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zeytin iflas Akhisar Marmaris Konkordato şirket
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