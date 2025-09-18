İki dev aynı masada! Hisseleri yüzde 30 değer kazandı, tarihe geçecek anlaşmaya imzalar atıldı

Yapay zeka ve çip sektörünün iki devi Nvidia ve Intel, PC’ler ve veri merkezleri için yeni nesil çipler geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi. Bu stratejik iş birliği kapsamında Nvidia, Intel’e 5 milyar dolarlık yatırım yaptı.

HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Nvidia, Intel hisselerini 23,28 dolardan toplamda 5 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu gelişmenin ardından Intel hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 30’luk artış yaşadı.

Anlaşma, ABD hükümetinin Amerikan çip üretimini güçlendirme stratejisi kapsamında yalnızca bir ay önce Intel’in yüzde 10 hissesini almasının hemen ardından geldi.

"TARİHİ BİR İŞBİRLİĞİ"

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zeka altyapısında öncü GPU teknolojisini Intel’in işlemcileriyle bir araya getirecek bu adımı, “tarihi bir iş birliği” sözleriyle tanımladı.

Uzmanlara göre bu ortaklık, yalnızca iki şirketin küresel rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD’nin çip sektöründeki liderliğini de pekiştirecek.