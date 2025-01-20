İki yılda yüzde 327 zamlandı! 'En alt tabakaya hitap ediyordu artık lüks oldu'

Son yılların kanayan yarası enflasyon her şeyi etkilediği gibi sokak lezzetlerini de etkiledi. Eskiden düşünmeden sevdiği yiyeceği tüketen vatandaş artık iki kere düşünmek zorunda kalıyor. Kokoreç de fiyat olarak enflasyona yenik düşen ancak seveninin vazgeçmediği bir yiyecek olan dikkatleri çekiyor.

DUDAK UÇUKLATAN ARTIŞ

Fiyat artışları vatandaşın azılı belalısı olmaya devam ediyor. Çünkü eğer siz de kokoreç seviyorsanız yarım ekmeği için 300 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Son iki yıla bakıldığında kokoreç fiyatlarının yüzde 327 artması ise duyanları çileden çıkarıyor.

NOW Haber'de konuşan bir vatandaş kokoreç için, 'Eskiden alt tabakaya hitap ediyordu, şimdi ise lüks oldu' derken fiyatlardaki isyanını dile getirirken bir başka vatandaş ise 'Eskiden haftada bir yiyorduk şimdi ise ayda bir yemeye başladık' ifadelerini kullandı.

Peki son yıllarda kokoreç fiyatları nasıl arttı?

2023 yılında 70 lira olan bir kokoreç 2024 yılında yüzde 100'den fazla artarak 180 liralara ulaştı. Artışına devam eden sevilen yiyecek 2025'te ise yüzde 60'tan fazla artarak 300 lirayı buldu. Fiyatlar şehir ve mekana göre değişiklik gösterse de artış oranının benzer olduğu tahmin ediliyor.

ESNAF YİNE DE SATIŞTAN MEMNUN

Fiyatlar herkesi isyan ettirse de esnaf kokoreç satışlarından memnun. Bir işletme geçen sene gündem 300-400 kilo satış yaparken bu sene 900 kilogram satış yaptığını söyledi.