İkinci el araç alacaklara müjde! 2021'de ikinci el araba fiyatlarının düşmesi için çalışma yapılacak! 2. el araç fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatlarının hem sıfır araç üretiminin bir dönem yapılmaması hem de kurdan kaynaklı sebeplerle artması vatandaşları zor duruma soktu. ÖTV zamlarının da eklenmesiyle vatandaşlar ikinci el araba fiyatlarının düşmesini umutla beklemeye başladı. Koronavirüs salgınının ardından normalleşme süreci ile ikinci el araba fiyatlarının düşeceğini bekleyen vatandaşlar fiyatlar düşmeyince şikayetçi oldu. ikinci el araba piyasasında aylardır devam eden fiyat artışları nedeniyle bazı marka ve modellerde araç fiyatları neredeyse iki katına kadar çıktı. Hala ikinci el araba fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ile hükümetin bu durum için adım atacağı öğrenildi. Sabah Gazetesi'nden Ufuk Sandık'ın haberinde yer alan bilgiye göre, ikinci el piyasası için bir çözüm yolu denenecek. Peki 2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştıran vatandaşlara bir müjde de hükümetten geldi. İkinci el piyasasındaki durumu inceleyen hükumet, ikinci el araba piyasası için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. İkinci el otomobil sektöründe yüksek miktarda fiyat artışının olması; bu artışların suni olması ve ekonominin sağlıksız görünmesi gibi bir algı oluşturduğu üstünde duruluyor. İkinci el araba fiyatlarının düşmesi ve ekonominin sağlıklı görünmesi için hükumetin bu alanda çalışmaları hızlandırdığı bilgisi paylaşıldı. İkinci el araba fiyatları düşer mi araştıran vatandaşlar hükumetin yapacağı adımları bekliyor. Hükumet ikinci el araba fiyatlarının normal seviyeye gelebilmesi için yapacağı muhtemel adımlardan birisi de belli bir yaşın altındaki ikinci el araba fiyatlarının ithalatına izin verilmesi olacak.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR? Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor. Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor. Online ikinci el araba satış kanalları üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıktı. Bu ilanların sayısı ise oldukça fazla. Bu tarz ilanlar sadece bir ikinci el araba satış sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.. İkinci el araba fiyatlarının artış nedeni nedir sorusunu soran vatandaşlara bunun da etken olduğunu belirtelim. İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI EYLÜL'DE YÜZDE 15 DÜŞMÜŞTÜ Sıfır araçların üretiminin hızlanmasıyla Eylül ayı itibari ile ikinci el arabaların fiyatları yüzde 15 oranında düşmüştü. Araçların fiyatları daha sonra tekrar çıkmaya başladı. Bu durumun takip edilmesinin ardından fırsatçıların bu şekilde işlem yaptığı ortaya çıktı. Fırsatçılar ikinci el araba ilanlarının bulunduğu sitede, aynı marka ve modele ait araçlar üzerinden oluşturulan gruplara ulaştı. Bu araçlara yönelik bilgi alışverişinin yapıldığı sosyal medya ve Whatsapp gruplarına giren fırsatçılar, fiyatların artırılması için talepte bulunmaya başladı.