İkinci el araç piyasasında ÖTV etkisi! İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

ÖTV'de düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi ikinci el otomobil piyasasında da olumlu etki yaptı. "ÖTV'de düzenleme yapılacak" söylentisi sonrası fiyatlarda gözle görülür düşüş yaşandı. İnternetteki ilanlarda; 350 bin liraya kadar olan araçlarda 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki üst segment araçlarda ise 30-40 lira aralığında indirim gözlemlendi. İşte ÖTV düzenlemesinin ikinci el piyasasına yansımaları...

DÜZENLEME SİNYALİ İKİNCİ ELDE İNDİRİM GETİRDİ

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim sinyali bile ikinci elde fiyatları aşağı çekmeye yetti. 26 Ekim 2021'de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi. Böylece motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırılabilmesi ya da sıfıra indirebilmesi yetkisi Cumhurbaşkanı'na geçti.

ARAÇ FİYATLARINI DÜŞÜRMEYE BAŞLADILAR

Olası düzenlemeyle sıfır km araçların fiyatlarının düşecek olması, ikinci el piyasasında hareketliliğe neden oldu. Otomobili yatırım aracı gören vatandaşlar ve bayilerden sıfır araç çeken galericiler fiyatları indirmeye başladı. Yenişafak'ta yer alan habere göre, ikinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde ilandaki araç fiyatlarının düşüşe geçtiği görüldü. Daha önce bin lira indirime bile yanaşmayan bazı araç sahipleri 350 bin bandındaki orta segmentte 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki lüks segmentte ise 30-40 bin liraya yakın indirime gitti.

VATANDAŞIN 3 BEKLENTİSİ VAR

Fiyatlardaki düşüşün sürmesi beklenirken, vatandaşlar yapılacak düzenlemenin tutması ve fırsatçıların önünün kesilmesi için bazı kısıtlamaların da beraberinde getirilmesini istiyor. Söz konusu beklentide 3 ana başlık öne çıkıyor: