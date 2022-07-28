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İkinci el araç piyasasında ÖTV etkisi! İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

28.07.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaşanıyor. ÖTV'deki düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi, otomobil piyasasında olumlu etki yaptı. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. Gelen bilgilere göre ikinci el araç fiyatlarında 40 bin liraya kadar düşüş yaşandı.

İkinci el araç piyasasında ÖTV etkisi! İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

ÖTV'de düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi ikinci el otomobil piyasasında da olumlu etki yaptı. "ÖTV'de düzenleme yapılacak" söylentisi sonrası fiyatlarda gözle görülür düşüş yaşandı. İnternetteki ilanlarda; 350 bin liraya kadar olan araçlarda 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki üst segment araçlarda ise 30-40 lira aralığında indirim gözlemlendi. İşte ÖTV düzenlemesinin ikinci el piyasasına yansımaları...

DÜZENLEME SİNYALİ İKİNCİ ELDE İNDİRİM GETİRDİ

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim sinyali bile ikinci elde fiyatları aşağı çekmeye yetti. 26 Ekim 2021'de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi. Böylece motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırılabilmesi ya da sıfıra indirebilmesi yetkisi Cumhurbaşkanı'na geçti.

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ARAÇ FİYATLARINI DÜŞÜRMEYE BAŞLADILAR

Olası düzenlemeyle sıfır km araçların fiyatlarının düşecek olması, ikinci el piyasasında hareketliliğe neden oldu. Otomobili yatırım aracı gören vatandaşlar ve bayilerden sıfır araç çeken galericiler fiyatları indirmeye başladı. Yenişafak'ta yer alan habere göre, ikinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde ilandaki araç fiyatlarının düşüşe geçtiği görüldü. Daha önce bin lira indirime bile yanaşmayan bazı araç sahipleri 350 bin bandındaki orta segmentte 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki lüks segmentte ise 30-40 bin liraya yakın indirime gitti.

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VATANDAŞIN 3 BEKLENTİSİ VAR

Fiyatlardaki düşüşün sürmesi beklenirken, vatandaşlar yapılacak düzenlemenin tutması ve fırsatçıların önünün kesilmesi için bazı kısıtlamaların da beraberinde getirilmesini istiyor. Söz konusu beklentide 3 ana başlık öne çıkıyor:

  • Otomobil bayileri ikinci el satışı yapmasın: Döviz kurunun hareketliliğini fırsata çeviren bazı bayiler, beklettiği otomobilleri kendi ikinci el şirketine satıp, plakayı taktıktan sonra yine piyasa fiyatının üstünde vitrine koyuyor. Bu da ikinci el araba fiyatlarının, “bulunamayan sıfırdan” pahalıya satılmasını beraberinde getiriyor.

  • Bayilerin galericilere sıfır km otomobil satışı yasaklansın: Mevcut durum, plakası takılmış ikinci el otomobilin bayideki liste fiyatından 80-100 bin lira daha pahalıya satılmasına ve fiyatların sürekli yükselmesine neden oluyor. Tüketiciler, otomobil piyasasındaki fiyat şişkinliğinin önlenmesi için bunun mutlaka yapılması gerektiği görüşünde.

  • Aksesuar dayatması vatandaşa ekstra maliyet çıkartıyor: Sıfır km araç almak isteyen vatandaşa, “otomobil dışında faturalandırılan” ve 30-40 bin lira farka neden olan aksesuar paketi dayatılmasın.
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Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil özel tüketim vergisi
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