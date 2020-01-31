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İklimsa, Sigma’nın yeni VRF ürününü tanıttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran: -"Projelerde, yüksek kalite ve ileri teknolojiye sahip iklimlendirme çözümleri sağlarken, maliyetleri de yönetmekte Sigma VRF ürünlerinin önemli farklılık yaratacağına inanıyorum"

İSTANBUL(AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki markası İklimsa, özel markalı ürün ailesi Sigma’nın yeni ürününü tanıttı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sigma ProX VRF, yüksek teknolojisi, ihtiyaca yönelik çözümleriyle kurumlar için verimli ve ekonomik bir iklimlendirme sistemi sunuyor.

Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve Teknosa Perakende ve Bayi Satış Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun’un katılımıyla gerçekleşen lansman toplantısında, Sigma ProX VRF, bayi ve iş ortaklarının yanı sıra kurumsal müşterilere, yatırımcılara, mekanik taahhüt ve proje firmalarından yetkililere tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Barış Oran, “Topluluğumuzun 1985 yılında farklı bir çatıda başlayan iklimlendirme sektöründeki faaliyetlerini bugün başarıyla sürdüren İklimsa, 35 yıllık köklü birikim ve Teknosa’dan aldığı güçle sektöründe fark yaratıyor. Bugün, İklimsa’nın sektöründe kendine yer açan özel markası Sigma’nın yeni VRF ürün lansmanında buluşmamız da bunun bir neticesi. Projelerde, yüksek kalite ve ileri teknolojiye sahip iklimlendirme çözümleri sağlarken, maliyetleri de yönetmekte Sigma VRF ürünlerinin önemli farklılık yaratacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İklimsa’nın Türkiye’nin en geniş ağına, en deneyimli ve uzman ekibine sahip İklimlendirme markalarından biri olduğunu belirten Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise şunları kaydetti:

“Tıpkı Teknosa gibi İklimsa da Türk halkının, iş ortaklarının güveni ile büyüyor. Türkiye’nin dört bir yanında 450’ye varan satış-servis ağı ile hizmet veren İklimsa, 2019 yılında 1,6 milyon adetlik klima parkı oluşturdu. Tüketicilerin, kurumların İklimlendirme ihtiyacını iyi anlayan, bu ihtiyaca hızlı cevap veren markamız, bu çerçevde private label - özel markalı ürün stratejisini de yıllar önce hayata geçirdi. Tüketicilerin yeni teknolojilere uygun fiyatla erişmesi için ilk olarak Sigma marka duvar tipi ürünler üretildi. Onu profesyonel seri klimalar, multi klimalar ve ısı pompası ürünleri takip etti. En son Sigma ailesine katılan bugünün yeni ve yıldız ürünü Sigma ProX VRF sistemleri ile İklimlendirme alanında güçlü portföy tamamlanmış oldu.”

İklimsa uzmanlığı ve güvencesi ile iklimlendirme sektörüne güvenilir bir marka kazandırdıklarına dikkati çeken Teknosa Perakende ve Bayi Satış Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun da “Kendi markamız Sigma, 14 yılda sunduğu tüm ürünlerde tüketiciden tam not aldı ve sektörde kendine güçlü bir yer edindi. Sigma özelinde VRF sistemlerine girmek için 2 yıl boyunca çok detaylı bir araştırma yaptık. Yeni ürünümüz Sigma ProX VRF, bayilerimizin, müşterilerimizin fikirleriyle gelişti. Türkiye’nin dört bir yanında deneyimli satış ve servis noktalarımız ile bugüne kadar çok değerli VRF projelerine imza attık. VRF hizmetimize yeni, güçlü ve ekonomik bir ürün eklediğimiz için mutluyuz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
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