İlaç fiyatlarına zam geliyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilaç fiyatlarında baz alınan euro kuru artırıldı. Uygulanacak iki aşamalı zamla birlikte kur toplamda yüzde 14,92 yükselerek 29,11 TL’ye çıkacak. Artış, yurt dışından ithal edilen ilaçların doğrudan zamlanmasına neden olacak.

İlaç fiyatlarına zam geliyor!
Cansu Çamcı

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 25 lira 33 kuruş olan euro kuru, 1 Nisan'a kadar 26 lira 87 kuruş olarak kabul edilecek.

1 Nisan itibarıyla ise euro kuru yüzde 8 daha yükseltilerek 29 lira 11 kuruş üzerinden hesaplanacak. Fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 100 lira 37 kuruş, diğer ürünlerde 52 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Bu değerlerin altındaki ilaçlar için euro kuru güncellemesi yapılmayacak.

