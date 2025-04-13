FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İlan yayınlarken 'fiyat' uyarısı! Konutta süreye 'uzun' dedi, kritik detaya vurgu yaptı

İlan yayınlarken 'fiyat' uyarısı! Konutta süreye 'uzun' dedi, kritik detaya vurgu yaptı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
13.04.2025 09:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem ev hem de araç satın almak isteyenler fiyatlardaki son durumu dikkatle araştırırken bir online satış platformu ise ev, araba ve cep telefonlarının satış sürelerini açıkladı. Konuttaki 53 günlük süre için emlak danışmanı Şerif Varlı "53 gün bir gayrimenkulün satışı için uzun bir süre" derken "Bu da şunu gösteriyor; gayrimenkul satışlarında doğru fiyat belirlenmiyor. Eğer konutun satışında piyasaya göre doğru fiyat belirlenmiş olsa bu sürenin çok daha kısa olması gerekir" ifadelerini kullandı.

İlan yayınlarken 'fiyat' uyarısı! Konutta süreye 'uzun' dedi, kritik detaya vurgu yaptı

Krediye ulaşımdaki güçlükler, yüksek fiyatlar hem ev hem araba satışlarını olumsuz etkiliyor. Bir online satış platformu da satış sürelerini açıkladı. Buna göre bir araba 21 gün, konut 53 gün, telefon ise ortalama 6 günde satılıyor. Uzman isimden satış süresi ile ilgili kritik bir uyarı geldi.

thumbs_b_c_2f992aaeefa3f8a50a3bbc9227ec3f96

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; galerici Mahmut Şahin "Minimum 20-25 gün araç alım satımından daha çok aldığımız araçların döngüsü" dedi.

m1

Online satış platformu istatistikleri açıkladı, arabada satış hızı 21 gün. Haberde, alt segment bir aracın geldikten sonra hemen satıldığı ancak orta segment bir aracınsa bir aydan beri beklediği belirtildi. Ancak istatistiklere göre ortalama bir araç 21 günde satılıyor.

thumbs_b_c_72b11320456753ba4b9746f8b02dcc44

"FİYATLAR ARTMIYOR"

Galerici Mahmut Şahin "Bir dönemler bu piyasanın bir köpüğü vardı. Enflasyonun üzerinde artış hızı yaşadık. Tam bunu son 12-13 aydır da bunun tam tersini yaşıyoruz. 12 - 13 aydır fiyatlar ciddi şekilde durgun. Fiyatlar artmıyor" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_1e8001ed9aaeee943fff592cb6070cc1

"53 GÜN UZUN BİR SÜRE"

Ev içinse açıklanan rakam 53 gün. Emlak danışmanı Şerif Varlı "53 gün bir gayrimenkulün satışı için uzun bir süredir. Bu da şunu gösteriyor; gayrimenkul satışlarında doğru fiyat belirlenmiyor. Eğer konutun satışında piyasaya göre doğru fiyat belirlenmiş olsa bu sürenin çok daha kısa olması gerekir" şeklinde konuştu.

m2

2025 Ocak Şubat aylarında toplam 225 bin konut satıldı. Varlı "Buradan gayrimenkul satıcılarına ve bunu pazarlayan kişilere en büyük vereceğim mesaj; gayrimenkul satışında ilan yayınlarken doğru fiyattan yayınlamaları. Bu da aslında ilandaki gayrimenkullerin olması gereken fiyatın üstünde ilerlediğini gösteriyor" dedi.

thumbs_b_c_22e0c62ebf91af6cd7eb633b0e042b6a

Konut kredi faizlerinin yüksek olmasının da bir başka neden olduğu belirtilirken yani gayrimenkulde kredi imkanlarının da etkili olduğu vurgulandı.

thumbs_b_c_b293b4603f182b903a5f9da752a6e11a

Cep telefonlarında da satış süresi açıklandı. Buna göre akıllı telefonlar ortalama 6-7 gün içinde satılıyor.

thumbs_b_c_979940a98473c5ae657c2c752ffba7c0

Canlı Borsa
'Amerika'ya yapıp satıyorum' Yurt dışından talep çok! 'Amerika'ya yapıp satıyorum' Yurt dışından talep çok!
Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!
Anahtar Kelimeler:
Araç gayrimenkul konut satışları araç satış konut satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Silivri'de hareketli dakikalar! Aralarında Murat Ongun da var: Farklı şehirlere götürülüyorlar

Silivri'de hareketli dakikalar! Aralarında Murat Ongun da var: Farklı şehirlere götürülüyorlar

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Akıllı telefon, bilgisayar dahil... ABD'den yeni vergi kararı!

Akıllı telefon, bilgisayar dahil... ABD'den yeni vergi kararı!

'Albenisi yüksek bir yatırım aracı' diyerek uyardı! Talep artınca...

'Albenisi yüksek bir yatırım aracı' diyerek uyardı! Talep artınca...

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.