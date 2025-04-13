İlan yayınlarken 'fiyat' uyarısı! Konutta süreye 'uzun' dedi, kritik detaya vurgu yaptı

Krediye ulaşımdaki güçlükler, yüksek fiyatlar hem ev hem araba satışlarını olumsuz etkiliyor. Bir online satış platformu da satış sürelerini açıkladı. Buna göre bir araba 21 gün, konut 53 gün, telefon ise ortalama 6 günde satılıyor. Uzman isimden satış süresi ile ilgili kritik bir uyarı geldi.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; galerici Mahmut Şahin "Minimum 20-25 gün araç alım satımından daha çok aldığımız araçların döngüsü" dedi.

Online satış platformu istatistikleri açıkladı, arabada satış hızı 21 gün. Haberde, alt segment bir aracın geldikten sonra hemen satıldığı ancak orta segment bir aracınsa bir aydan beri beklediği belirtildi. Ancak istatistiklere göre ortalama bir araç 21 günde satılıyor.

"FİYATLAR ARTMIYOR"

Galerici Mahmut Şahin "Bir dönemler bu piyasanın bir köpüğü vardı. Enflasyonun üzerinde artış hızı yaşadık. Tam bunu son 12-13 aydır da bunun tam tersini yaşıyoruz. 12 - 13 aydır fiyatlar ciddi şekilde durgun. Fiyatlar artmıyor" ifadelerini kullandı.

"53 GÜN UZUN BİR SÜRE"

Ev içinse açıklanan rakam 53 gün. Emlak danışmanı Şerif Varlı "53 gün bir gayrimenkulün satışı için uzun bir süredir. Bu da şunu gösteriyor; gayrimenkul satışlarında doğru fiyat belirlenmiyor. Eğer konutun satışında piyasaya göre doğru fiyat belirlenmiş olsa bu sürenin çok daha kısa olması gerekir" şeklinde konuştu.

2025 Ocak Şubat aylarında toplam 225 bin konut satıldı. Varlı "Buradan gayrimenkul satıcılarına ve bunu pazarlayan kişilere en büyük vereceğim mesaj; gayrimenkul satışında ilan yayınlarken doğru fiyattan yayınlamaları. Bu da aslında ilandaki gayrimenkullerin olması gereken fiyatın üstünde ilerlediğini gösteriyor" dedi.

Konut kredi faizlerinin yüksek olmasının da bir başka neden olduğu belirtilirken yani gayrimenkulde kredi imkanlarının da etkili olduğu vurgulandı.

Cep telefonlarında da satış süresi açıklandı. Buna göre akıllı telefonlar ortalama 6-7 gün içinde satılıyor.