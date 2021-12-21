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İleri vadeli kur nedir? İleri vadeli kura kimler, nasıl başvurabilir?

21.12.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ileri vadeli kur ifadelerine değindi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası ileri tarihli vadeli kurun ne olduğu merak ediliyor. Peki ileri vadeli kur nedir? İleri vadeli kura kimler, nasıl başvurabilir? İşte ayrıntılar...

İleri vadeli kur nedir? İleri vadeli kura kimler, nasıl başvurabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine Toplantısı sonrası ileri vadeli kur ifadelerine dikkat çekti. İleri tarihli vadeli kurun ayrıntıları ve kimlerin başvurabildiği merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

İLERİ VADELİ KUR NEDİR?

Önceki gün gerçekleşen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.'' şeklinde konuştu.

İleri vadeli kur yani forward, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade, kur ve tutar üzerinden alım ya da satımını düzenleyen anlaşmadır. Firmanızın kur riskini azaltmak için forward kur anlaşması yapabilirsiniz, yani bugünden gelecekteki kuru sabitleyebilirsiniz.

Marj uygulanmış kur nedir?

Marjın anlamı, vadeli mal ve döviz piyasalarında gelecek işlemler sözleşmesi gibi bugün yapılan, ancak teslimin gelecekte olacağı sözleşmelerde sözleşmeyi güvence altına almak için yapılan ön ödemedir. Konuya örnek olarak dört ay sonra teslim alınacak olan bir malın değerinin %10'unun marj olarak ödenmesi gösterilebilmektedir.

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Amerikan Doları Türk lirası
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