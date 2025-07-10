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İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

Uzun zamandır konuşulan kabine revizyonunda artık son dönemece girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Temmuz ayı içerisinde kabine konusunda son noktayı koyması bekleniyor. Değişmesi beklenen 3 bakanlık var, peki bakanlık için adı geçen isimler kimler? İşte son Ankara kulisleri…

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler
Mynet Özel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda kabine konusunda değişimin sinyalini vermişti. Kabinedeki bazı bakanları değiştirmesi beklenen Erdoğan, seçim kabinesi olarak gördüğü reformu kısa süre içerisinde hayata geçirecek. 3 veya 4 bakanın değişmesi bekleniyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görevini Burhanettin Duran'a devretmesinden sonra sırada kabine değişikliği var...

Kızılcahamam'da bu hafta sonu düzenlenecek olan AK Parti kampı sonrası, yapılacak ilk kabinede bazı bakanlara teşekkür edileceği ifade ediliyor!

Mayıs 2023 seçimleri sonrası yeni kurulan kabinenin üzerinden 2 seneden uzun süre geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesindeki sürecin ağır işlemesi sonrası görevden alınmış yerine Murat Kurum gelmişti. Görevden affını isteyen Fahrettin Koca yerine ise Kemal Memişoğlu getirildi.

Kabinedeki son durum kamuoyunun merak ettiği konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Temmuz ayı içerisinde bir revize yapacağı ifade edilirken bu sayının 4’ü aşmayacağı konuşuluyor.

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler 1

DEĞİŞİME EN YAKIN 3 BAKANLIK

Kabine revizyonunda değişmesi beklenen 3 koltuk şu şekilde; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da değişmeye aday isimlerden biri olduğu fakat bu senenin Aile Yılı olması nedeniyle Aile Bakanlığının değişmeyeceği de kulislerde konuşulanlar arasında…

Değişimin söz konusu olmadığı bakanlıklar da şu şekilde; Çevre, Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı...

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler 2

Hali hazırda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Enes Eminoğlu'nun Gençlik ve Spor Bakanı olma ihtimali yüksek.

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler 3

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu

Seçim kabinesi hazırlığı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, medyada çok yıpranmayan genç ve dinamik isimleri tercih edebilir.

Kabine değişimiyle birlikte bakanlık bekleyen, adı bakanlıkla anılan bazı isimler de var. Kamuoyunun yakından tanıdığı bakanlık bekleyen / adı bakanlık için geçen bazı isimler şu şekilde;

İbrahim Eren – Eski TRT Genel Müdürü
Fatma Şahin – Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu – Esenler Belediye Başkanı
Mustafa Şentop – Eski TBMM Başkanı
Erkan Kandemir - Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Fatih Şahin - Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler 4

Eski TRT genel müdürü İbrahim Eren

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