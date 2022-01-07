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İlk çeyrek ihracat beklentisi geriledi

07.01.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti anketine göre, birinci çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 oldu.

İlk çeyrek ihracat beklentisi geriledi

Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Beklenti Anketi kapsamında 2022 yılı birinci çeyrek beklenti endekslerini paylaştı. İhracat beklenti endeksine dahil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

BİRİNCİ ÇEYREK İHRACAT BEKLENTİ ENDEKSİ GERİLEDİ

Buna göre, 30 Kasım-16 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Anketi sonuçlarına göre, bu yıl birinci çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 15,5 puan gerileyerek 115,8 puan oldu.

Rapora göre, ithalat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. (İHA)

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