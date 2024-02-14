FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İlk evini alacaklara düşük faizli kredi kampanyası ne zaman? Kamu bankalarında ‘sermaye artırımı’ iddiası: ‘Konut kredisi loading...’

İlk evini alacaklara düşük faizli kredi kampanyası ne zaman? Kamu bankalarında ‘sermaye artırımı’ iddiası: ‘Konut kredisi loading...’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
14.02.2024 09:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi kampanyası heyecanla beklenirken tarihe ilişkin açıklamalar kafaları karıştırdı. Bazı uzmanlar uygun konut kredisi kampanyasının bu yıl için ‘zor’ olduğunu söylerken, bazı uzmanlar ise kamu bankalarının sermaye artırımı hazırlığı yaptığını iddia ederek Mart ayını işaret etti. Şu anda 10 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekilmek istense aylık ödemesi ne kadar tutuyor? Yeni kredi paketinde beklenen faiz oranına göre aylık ödemeler ne olacak?

İlk evini alacaklara düşük faizli kredi kampanyası ne zaman? Kamu bankalarında ‘sermaye artırımı’ iddiası: ‘Konut kredisi loading...’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde birinci konut edinimine destek verileceğini, sosyal konut üretimine yönelik politikalar yürütüleceğini ifade etmişti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde satılık ve kiralıkta fiyatların düşebilmesi için yeni konut arzının sağlanmasına yönelik değerlendirmeleri oldu. Geçtiğimiz yıl açıklanan ilk kez ev alacaklara yönelik düşük faizli kredi kampanyası ev alma hayali kuranlar tarafından yakından takip edilirken, uzmanlar konuya ilişkin beklentilerini açıkladı.

Merkez Bankası'ndan kiraları düşürmek için öneriler Merkez Bankası'ndan kiraları düşürmek için öneriler

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Milliyet'e yaptığı açıklamasında, kredi kampanyası bu yıl içerisinde gelir mi, şu anda 10 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekilmek istense aylık ödemesi ne kadar tutar, yeni kredi paketinde beklenen faiz oranına göre aylık ödemeler ne olacak gibi sorulara yanıt verdi. Özelmacıklı ‘ödemeler asgari ücrete endekslensin’ önerisinde bulundu.

UTL2HTT7EVP6VHY25RONZNNSHI

“ÖDEME ESNEKLİĞİNE SAHİP KONUT KREDİSİNE İHTİYAÇ VAR”

Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’ndaki konut ve kira fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde konuta arzın artacağının belirtildiğini ifade eden Özelmacıklı, “Raporda belirtildiği üzere düzenli gelire sahip çalışanlara yönelik uzun vadeli, değişken faizli ya da eşik bir ücrete endeksli, ödeme esnekliğine sahip konut kredisi modellerine ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

uıluhı

“DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI BU YIL ZOR”

Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı düşük faizli konut kredisi kampanyasının ne zaman geleceğine dair de tahminlerini paylaşan Özelmacıklı ev alma hayali kuranları üzecek açıklamada bulundu. “Lakin ilk defa ev alacaklara yönelik yeni krediler yerine hükümetin daha çok Yerinde Dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyaları ile kentsel dönüşüme daha çok destek vereceğini düşünüyorum. Bu nedenle bu yıl içinde yeni bir düzenleme zor gözüküyor” dedi.

dfbg

FAİZ ORANLARI İÇİN O RAKAMLAR ÖNE ÇIKTI

“Eğer bir kredi kampanyası olursa şu anki 2.85'li oranların altında bir beklenti var diyebiliriz” diyen uzman isim, “Bunun biraz daha oturması için de özellikle enflasyon kısmında düşüşü görmemiz ve kredilerde faiz oranlarının en azından 1.5 seviyelerine çekilmesine ihtiyaç duyuluyor” şeklinde konuştu.

Ödemeler asgari ücrete endekslensin önerisinde bulunan Özelmacıklı, “Konut kredisi ödemelerinin eşik bir ücrete endekslenmesi için Merkez Bankası’nın bir tavsiyesi var. Ben de bir öneri olarak ödemelerin asgari ücret gibi bir sabit ücret üzerinden değerlendirilmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum” dedi.

iStock-1433098501

1 MİLYON TL KREDİ ÇEKİLMEK İSTENSE ŞU ANDA AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Özelmacıklı merak edilen soruya şu yanıtı verdi:

“1.000.000 TL için aylık yüzde 2.87 faiz oranı üzerinden 120 ayda aylık ortalama 29.695 TL geri ödeme bulunmaktadır. Faiz oranı 1.80 olsa aynı vade ve aynı tutar için aylık ödeme 20.398 TL'ye, 1.50 seviyesinde olsa 1 milyon TL ve 120 ay vade için 18.018 TL seviyelerine kadar düşüyor. Yeni konut kampanyasında faiz oranı beklentisi yüzde 1.50 diyebiliriz.”

0x0-son-dakika-emekli-ve-memur-zammi-belli-oldu-iste-yeni-rakamlarla-beraber-meslek-meslek-yeni-memur-maaslari-tablosu-1641202120785

EKONOMİST BABUŞCU’DAN ‘SERMAYE ARTIRIMI’ İDDİASI

Öte yandan ZiraatBankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Mart ayında kamu bankalarının sermaye artırımı gündemde…” dedi. Babuşcu’nun bu paylaşımın ardından indirimli konut kredisine hazırlık yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Paylaşımın altına ise “Demek ki kredi seferberliği başlayacak yine Haziran gibi!! Konut kredisi loading...” gibi yorumlar yapıldı.

clipboard0-vert


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıtta yeni zam haberi! Motorin rekor kırmıştı, sıra onda! Zam geliyorAkaryakıtta yeni zam haberi! Motorin rekor kırmıştı, sıra onda! Zam geliyor
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Bakan Bolat: Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiBakan Bolat: Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
En Çok Okunan Haberler
Aylar önce yaklaşan tehlikeyi resmen eliyle göstermiş!

Aylar önce yaklaşan tehlikeyi resmen eliyle göstermiş!

Maden faciası sonrası o paylaşım gündem oldu! 5 gün önceden bilmiş

Maden faciası sonrası o paylaşım gündem oldu! 5 gün önceden bilmiş

Merkez Bankası'ndan kiraları düşürmek için öneriler

Merkez Bankası'ndan kiraları düşürmek için öneriler

Cep telefonunda kaçak rekoru!

Cep telefonunda kaçak rekoru!

Gram altın ve ons altın fiyatları için dikkat çeken sözler!

Gram altın ve ons altın fiyatları için dikkat çeken sözler!

Ordu Büyükşehir'de belediye işçilerine yapılan zam büyük sevince yol açtı! "Paramız var ki veriyoruz'

Ordu Büyükşehir'de belediye işçilerine yapılan zam büyük sevince yol açtı! "Paramız var ki veriyoruz'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.