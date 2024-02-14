İlk evini alacaklara düşük faizli kredi kampanyası ne zaman? Kamu bankalarında ‘sermaye artırımı’ iddiası: ‘Konut kredisi loading...’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde birinci konut edinimine destek verileceğini, sosyal konut üretimine yönelik politikalar yürütüleceğini ifade etmişti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde satılık ve kiralıkta fiyatların düşebilmesi için yeni konut arzının sağlanmasına yönelik değerlendirmeleri oldu. Geçtiğimiz yıl açıklanan ilk kez ev alacaklara yönelik düşük faizli kredi kampanyası ev alma hayali kuranlar tarafından yakından takip edilirken, uzmanlar konuya ilişkin beklentilerini açıkladı.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Milliyet'e yaptığı açıklamasında, kredi kampanyası bu yıl içerisinde gelir mi, şu anda 10 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekilmek istense aylık ödemesi ne kadar tutar, yeni kredi paketinde beklenen faiz oranına göre aylık ödemeler ne olacak gibi sorulara yanıt verdi. Özelmacıklı ‘ödemeler asgari ücrete endekslensin’ önerisinde bulundu.

“ÖDEME ESNEKLİĞİNE SAHİP KONUT KREDİSİNE İHTİYAÇ VAR”

Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’ndaki konut ve kira fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde konuta arzın artacağının belirtildiğini ifade eden Özelmacıklı, “Raporda belirtildiği üzere düzenli gelire sahip çalışanlara yönelik uzun vadeli, değişken faizli ya da eşik bir ücrete endeksli, ödeme esnekliğine sahip konut kredisi modellerine ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI BU YIL ZOR”

Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı düşük faizli konut kredisi kampanyasının ne zaman geleceğine dair de tahminlerini paylaşan Özelmacıklı ev alma hayali kuranları üzecek açıklamada bulundu. “Lakin ilk defa ev alacaklara yönelik yeni krediler yerine hükümetin daha çok Yerinde Dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyaları ile kentsel dönüşüme daha çok destek vereceğini düşünüyorum. Bu nedenle bu yıl içinde yeni bir düzenleme zor gözüküyor” dedi.

FAİZ ORANLARI İÇİN O RAKAMLAR ÖNE ÇIKTI

“Eğer bir kredi kampanyası olursa şu anki 2.85'li oranların altında bir beklenti var diyebiliriz” diyen uzman isim, “Bunun biraz daha oturması için de özellikle enflasyon kısmında düşüşü görmemiz ve kredilerde faiz oranlarının en azından 1.5 seviyelerine çekilmesine ihtiyaç duyuluyor” şeklinde konuştu.

Ödemeler asgari ücrete endekslensin önerisinde bulunan Özelmacıklı, “Konut kredisi ödemelerinin eşik bir ücrete endekslenmesi için Merkez Bankası’nın bir tavsiyesi var. Ben de bir öneri olarak ödemelerin asgari ücret gibi bir sabit ücret üzerinden değerlendirilmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum” dedi.

1 MİLYON TL KREDİ ÇEKİLMEK İSTENSE ŞU ANDA AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Özelmacıklı merak edilen soruya şu yanıtı verdi:

“1.000.000 TL için aylık yüzde 2.87 faiz oranı üzerinden 120 ayda aylık ortalama 29.695 TL geri ödeme bulunmaktadır. Faiz oranı 1.80 olsa aynı vade ve aynı tutar için aylık ödeme 20.398 TL'ye, 1.50 seviyesinde olsa 1 milyon TL ve 120 ay vade için 18.018 TL seviyelerine kadar düşüyor. Yeni konut kampanyasında faiz oranı beklentisi yüzde 1.50 diyebiliriz.”

EKONOMİST BABUŞCU’DAN ‘SERMAYE ARTIRIMI’ İDDİASI

Öte yandan ZiraatBankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Mart ayında kamu bankalarının sermaye artırımı gündemde…” dedi. Babuşcu’nun bu paylaşımın ardından indirimli konut kredisine hazırlık yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Paylaşımın altına ise “Demek ki kredi seferberliği başlayacak yine Haziran gibi!! Konut kredisi loading...” gibi yorumlar yapıldı.







