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IMF'den Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı likidite hattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 02:38 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın (SLL) kurulduğunu duyurdu.

IMF'den Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı likidite hattı

IMF Başkanı Georgieva, yaptığı açıklamada, söz konusu hattın kısa vadeli ödemeler dengesi desteğine ihtiyaç duyan üye ülkeler için önemine değindi.

Georgieva, "Yönetim kurulumuz, fonun Kovid-19'a yönelik müdahalelerinin bir parçası olarak, küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek için Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın kurulmasını bugün onayladı." ifadelerini kullandı.

Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın kotanın yüzde 145'ine kadar dönen erişim sağlayacağını belirten Georgieva, hattın ülkelerin likidite tamponlarını güçlendireceğini ve likidite baskılarını yönetmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Georgieva, söz konusu hattın IMF'nin araç setindeki kritik bir boşluğu dolduracağını ve kaynakların daha verimli bir şekilde tahsis edilmesini kolaylaştıracağını bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
IMF, Uluslararası Para Fonu, koronavirüs,

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