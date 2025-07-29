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IMF'den Türkiye için yeni tahmin! İvme yukarı yönlü oldu...

IMF, küresel büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Türkiye dahil birçok ülkenin ekonomik görünümünde iyileşme öngörüldü. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 3,1 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF'den Türkiye için yeni tahmin! İvme yukarı yönlü oldu...
Çiğdem Sevinç

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 3'e ve gelecek yıl için yüzde 3,1'e yükseltti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz sayısını "Küresel Ekonomi: Süregelen Belirsizlik Ortamında Zayıf Dayanıklılık" başlığıyla yayımladı.

Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 3 ve 2026'da 3,1 olmasının beklendiği bildirildi.

Dünya ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin nisan ayında yayımlanan tahminlere kıyasla 0,2 puan daha yüksek olduğu belirtilen raporda, 2026 tahmininin de 0,1 puan yüksek olduğu kaydedildi.

IMF den Türkiye için yeni tahmin! İvme yukarı yönlü oldu... 1

DÜNYA EKONOMİSİNDE DE VERİLER DEĞİŞTİ

IMF'nin nisan ayında yayımlanan tahminlerinde, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl yüzde 3 büyümesi öngörülmüştü.

Raporda, büyüme tahminlerindeki yükselişin; yüksek gümrük vergileri beklentisiyle tahmin edilenden daha güçlü şekilde öne çekilen talepleri, nisan ayında açıklanandan daha düşük ortalama tarife oranlarını, ABD dolarının zayıflamasının da etkisiyle finansal koşullardaki iyileşmeyi ve bazı büyük ekonomilerdeki mali genişlemeyi yansıttığı aktarıldı.

EKONOMİK GÖRÜNÜME YÖNELİK RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ

Küresel manşet enflasyonunun 2025'te yüzde 4,2'ye, 2026'da yüzde 3,6'ya gerilemesinin beklendiği belirtilen raporda, bu seyrin nisan ayındaki tahminle benzer doğrultuda olduğu kaydedildi.

Raporda, enflasyonun ABD'de hedefin üzerinde kalmaya devam edeceğinin, diğer büyük ekonomilerde ise daha ılımlı seyredeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Ekonomik görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilen raporda, efektif tarife oranlarındaki artışın daha zayıf büyümeye yol açabileceği aktarıldı.

IMF den Türkiye için yeni tahmin! İvme yukarı yönlü oldu... 2

Raporda, yüksek düzeydeki belirsizliğin, ekonomik faaliyet üzerinde daha fazla baskı oluşturmaya başlayabileceği de vurgulandı.

Jeopolitik gerilimlerin küresel tedarik zincirlerini sekteye uğratabileceği ve emtia fiyatlarını yukarı çekebileceği uyarısında bulunulan raporda, daha büyük bütçe açıkları veya artan riskten kaçınma eğiliminin uzun vadeli faiz oranlarını yükseltebileceği ve küresel finansal koşulları sıkılaştırabileceği kaydedildi.

Raporda, olumlu senaryoda, ticaret müzakerelerinin öngörülebilir bir çerçeveye ulaşması ve tarifelerde düşüş sağlanması halinde küresel büyümenin ivme kazanabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildi.

Raporda, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 3,3 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF den Türkiye için yeni tahmin! İvme yukarı yönlü oldu... 3

IMF, nisan ayındaki tahminlerinde, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl 3,2 büyümesini öngörmüştü.

ABD VE AB EKONOMİLERİNİN BU YILKİ BÜYÜME TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2025 yılı için yüzde 1,8'den 1,9'a çıkarıldığı kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin 1,7'den yüzde 2'ye yükseltildiği aktarıldı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 1'e çıkarıldığı, 2026 yılı için ise 1,2 olarak korunduğu belirtildi.

Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0'dan 0,1'e çıkarıldığı ve gelecek yıl için 0,9 olarak sabit tutulduğu kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,6 ve gelecek yıl için yüzde 1 olarak korunduğu bildirildi.

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,4'ten 0,5'e çıkarıldığı ve gelecek yıl için yüzde 0,8'de tutulduğu, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 2,5 ve gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu kaydedildi.

IMF den Türkiye için yeni tahmin! İvme yukarı yönlü oldu... 4

IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,1'den 1,2'ye çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1,4'te tutulduğu aktarıldı.

Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 0,6'dan 0,7'ye çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 0,6'dan 0,5'e indirildiği belirtildi.

ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ DE YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4'ten 4,8'e ve gelecek yıl için yüzde 4'ten 4,2'ye çıkarıldığı kaydedildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,2'den 6,4'e ve gelecek yıl için yüzde 6,3'ten 6,4'e çıkarıldığı aktarılan raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,5'ten 0,9'a indirildiği, gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1'e çıkarıldığı belirtildi.

IMF den Türkiye için yeni tahmin! İvme yukarı yönlü oldu... 5

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Türkiye IMF
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