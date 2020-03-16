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IMF koronavirüs için 1 trilyon dolar ayırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.

IMF koronavirüs için 1 trilyon dolar ayırdı

IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.

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IMF, koronavirüs,

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