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IMF küresel büyüme tahminini aşağı çekti

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2020 20:26 | Son Güncelleme

IMF, Nisan ayında yüzde 3 olarak açıkladığı küresel büyüme tahminini düşürerek dünya ekonomisinde yüzde 4,9 küçülme beklendiğini açıkladı.

IMF küresel büyüme tahminini aşağı çekti

Uluslararası Para Fonu (IMF), koronavirüs salgını nedeniyle küresel büyüme tahminini aşağıya çekti. Dünya Ekonomik Görünüm raporunu güncelleyen IMF, 2020'de küresel ekonomide yüzde 4,9 oranında küçülme beklendiğini açıkladı. IMF, Nisan ayında açıkladığı raporda, dünya ekonomisinde bu yılki küçülmenin yüzde 3 civarında olacağı tahmininde bulunmuştu.

"Benzersiz bir krizle karşı karşıyayız" diyen IMF Baş Ekonomisti Gina Gopinath, bunun 1930'lu yıllardaki dünya çapında yaşanan ekonomik krizden beri yaşanan "en büyük resesyon" olacağını belirtti. Küresel düzeyde yoksulluğun ve işsizliğin artacağı uyarısında bulunan Gopinath, dünyada bu krizin sonuçlarından etkilenmeyen ülkenin kalmayacağını söyledi.

IMF'nin raporuna göre, Euro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 10,2 ekonomik daralma bekleniyor. Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 7,8 gerileme bekleyen IMF, Avrupa'nın önde gelen sanayileşmiş ülkeleri için daha olumsuz bir görünüm çizdi. Buna göre, salgının etkili olduğu ve katı kısıtlamaların uygulandığı Fransa, İspanya ve İtalya'daki gerilemenin yüzde 12'nin üzerinde olması bekleniyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de ise küçülmenin yüzde 8 civarında olacağı tahmin ediliyor.

IMF, 2021 yılı içinde ise küresel ekonomide toparlanma bekliyor. Küresel ekonominin yüzde 5,4 büyüyeceği tahmininde bulunan IMF raporuna göre, bunun Nisan ayı tahminlerinden 0,4 puan düşük olduğu dikkati çekti. Gopinath, küresel salgında 2021 başında ikinci bir dalga yaşanması ve ülkelerin yeni kısıtlamalar getirmeleri halinde, büyüme tahminlerinin yine aşağıya çekilebileceği uyarısında bulundu.

IMF raporunda, Türkiye beklentisi bu yıl için "yüzde 5.0 daralma" ve gelecek yıl için "yüzde 5.0 büyüme" olarak değiştirmedi.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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