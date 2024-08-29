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IMF'nin Türkiye raporu: Riskler önemli ölçüde azaldı... Enflasyon tahmini Merkez'in üstünde

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.08.2024 13:46
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Uluslararası Para Fonu (IMF), dün akşam 4. Madde Gözden Geçirme raporunu yayımladı. IMF raporunda, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki sıkılaştırarak kriz risklerini ciddi ölçüde azalttığını açıkladı. IMF, daha fazla reforma ihtiyaç olduğunu da ifade etti.

IMF'nin Türkiye raporu: Riskler önemli ölçüde azaldı... Enflasyon tahmini Merkez'in üstünde

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün akşam 4. Madde Gözden Geçirme raporunu yayımladı. IMF'nin yayımladığı raporda, raporunda "(Türk) yetkililerin açıkladığı politikalar uyarınca, IMF yetkilileri GYSH büyümesinin ve enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yavaşlamasını bekliyor" denildi.

Cari açığın ilk çeyrekte GSYH'nin yüzde 2,7'ye düştüğünü ve piyasa risk iştahının iyileştiği vurgulanırken, uluslararası rezervlerin nisanda 91 milyar dolar arttığı ifade edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkenin kredi notunu artırdığı, CDS'in de 2023 yılının ortasından beri yaklaşık 440 baz puan düştüğü hatırlatıldı.

Yazın manşet enflasyonun düştüğünü aktardıkları raporda, gayri safi yurt içi hasılatın büyümesinin ve enflasyonun önümüzdeki yıl da dahil olmak üzere yavaşlamasını beklediklerini ifade etti.

Sıkı para politikasının ve gelir politikasının ülke içindeki talebi baskılayacağını ifade ettiler ve 2024'te büyümenin yüzde 3,4 seviyesine olacağı belirtildi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Raporda, "Olumlu baz etkisine rağmen yıllık enflasyon aralık sonunda yüzde 43 civarında gerçekleşecek. 2025'te büyüme yüzde 2,7'ye doğru daha ılımlı hale gelecek, enflasyon yüzde 24'lere düşecek" denildi.

Rapora göre orta vadede enflasyonda daha fazla düşüş güveni artıracak ve büyüme yeniden yüzde 3,5-4 aralığına yükselecek. Uluslararası rezervler IMF'nin rezerv yeterlilik ölçütünün yüzde 100'ünün üzerinde kalacak.

AŞAĞI YÖNLÜ RİSK VAR

IMF yetkileri, enflasyonla mücadelede kademeli yaklaşımın büyümeyi olumsuz etkiyi sınırlamayı amaçlamasına rağmen aşağı yönlü risk taşıdığı aktarıldı.

Maliye politikasına öncelik veren daha sıkı politika karışımının riskleri azaltacağı ve enflasyonda daha hızlı bir düşüşe neden olabileceği belirtilen raporda "Mali, parasal ve gelir politikalarının birlikte çalışması gerekecek" denildi.

Küresel enerji fiyatlarının yükselmesi, Ortadoğu'daki çatışmadan veya Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan jeopolitik gerginlikler veya sermaye akışlarının tersine dönmesi gibi enflasyonun rayından çıkmasına neden olabilecek risklere işaret edilen açıklamada, enflasyon beklentilerinin daha hızlı bir şekilde yeniden çıpalanmasının bu riskleri azaltacağı vurgulandı.

Raporda ayrıca enflasyonu düşürmeye destek olmak için daha büyük ölçekli ve önden yüklemeli mali konsolidasyonun gerekli olduğu belirtildi.

"SIKI FİNANSAL KOŞULLAR ŞART"

IMF'nin raporunda enflasyonun kesin olarak aşağı yönlü bir eğilime girene ve enflasyon beklentileri TCMB tahmin aralığına yaklaşana kadar sıkı finansal koşullara ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

"Enflasyon 2025 sonu hedef aralığına tutarlı bir yolda ilerlemezse ek sıkılaşma gerekebilir" denilen raporda hâlâ yüksek olan enflasyon ataleti sorununa çözüm bulunması gerektiği iafde edildi.

Finansal istikrarın devamı için daha fazla reforma ihtiyaç olduğu dile getirilen raporda Türkiye'nin gri listeden çıkmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

Ayrıca raporda, politika çerçevesinin güçlendirilmesi, KOBİ'lere yönelik engellerin ele alınması, iş gücü piyasasının işleyişinin iyileştirilmesi ve yeşil geçişin hızlandırılmasının orta vadeli büyümeyi artıracağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon IMF GSYH
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