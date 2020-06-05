ING’de genel müdürlüğe Alper Gökgöz atandı

ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine, bankada Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alper Gökgöz atandı.

Atamayı değerlendiren ING Grubu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı Aris Bogdaneris, “Dijital bankacılık stratejisiyle güçlenmeyi hedeflediğimiz Türkiye'de, Gökgöz'ün bu alandaki deneyiminin bundan sonrası için de önemli değer yaratacağına inanıyoruz” derken, Gökgöz de “8 yıldır parçası olduğum ING Türkiye'ye liderlik edecek olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökgöz, işletme yüksek lisans diplomasını Harvard Business School'dan aldı ve son olarak Stanford Üniversitesi'nde Yönetici Liderlik programını tamamladı.

Alper Gökgöz, ING Grubu'nda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg (Pazar Liderleri Bölgesi) ülkelerinden sorumlu Global İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Pınar Abay'dan boşalan koltuğu devralmış olacak.

Gökgöz, 40'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren ING Grubu içerisinde Türkiye'nin de bağlı olduğu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı Aris Bogdaneris'e bağlı olarak çalışacak.

