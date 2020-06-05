FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ING’de genel müdürlüğe Alper Gökgöz atandı

ING’de genel müdürlüğe Alper Gökgöz atandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2020 10:15 | Son Güncelleme

ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine, bankada Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alper Gökgöz atandı. ING Türkiye’ye 2012 yılında katılan ve bugüne kadar Bireysel Bankacılık içerisinde farklı yönetici görevleri üstlenen Gökgöz, 1 Ocak 2018’den bu yana Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

ING’de genel müdürlüğe Alper Gökgöz atandı

ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine, bankada Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alper Gökgöz atandı.

Atamayı değerlendiren ING Grubu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı Aris Bogdaneris, “Dijital bankacılık stratejisiyle güçlenmeyi hedeflediğimiz Türkiye'de, Gökgöz'ün bu alandaki deneyiminin bundan sonrası için de önemli değer yaratacağına inanıyoruz” derken, Gökgöz de “8 yıldır parçası olduğum ING Türkiye'ye liderlik edecek olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökgöz, işletme yüksek lisans diplomasını Harvard Business School'dan aldı ve son olarak Stanford Üniversitesi'nde Yönetici Liderlik programını tamamladı.

Alper Gökgöz, ING Grubu'nda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg (Pazar Liderleri Bölgesi) ülkelerinden sorumlu Global İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Pınar Abay'dan boşalan koltuğu devralmış olacak.

Gökgöz, 40'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren ING Grubu içerisinde Türkiye'nin de bağlı olduğu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı Aris Bogdaneris'e bağlı olarak çalışacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatırım fonu alacaklar dikkat!Yatırım fonu alacaklar dikkat!
Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepkiTarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepki
Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Darphane yeniden başladı

Darphane yeniden başladı

İşte en ucuz sıfır otomobiller

İşte en ucuz sıfır otomobiller

Dolarda dalgalanma sürüyor: Bu sabah...

Dolarda dalgalanma sürüyor: Bu sabah...

Altın inişli-çıkışlı: Gram ve çeyrek şu anda...

Altın inişli-çıkışlı: Gram ve çeyrek şu anda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altındaki düşüş uzun sürmeyecek: Gram altın 430 lirayı bulacak

Altın fiyatları ne olacak?

Taşıt kredisine başvurular bugün başladı (İşte örnek ödeme tablosu)

Taşıt kredisine başvurular başladı

Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepki

Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepki

Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde

Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde

Altın fiyatları 5 Haziran: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın inişli-çıkışlı: Gram ve çeyrek şu anda...

Dolar kaç TL oldu? Bugün (5 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Dolarda dalgalanma sürüyor: Bu sabah...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.