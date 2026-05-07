ING Türkiye'den 2026'nın ilk çeyreğinde 283,3 milyar TL konsolide aktif toplam

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, yılın ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye'nin 2026'nın birinci çeyrek konsolide aktif toplamı 283,3 milyar lira, vergi öncesi karı ise 1,1 milyar lira oldu.

Toplam öz kaynakları 25 milyar lira olarak gerçekleşen ING Türkiye, Türkiye ekonomisine 160,7 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 189,3 milyar liralık kredi desteği sağladı. ING Türkiye'nin mevduat büyüklüğü ise 177,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bireysel müşterilerin yanı sıra işletmeleri de desteklemeyi önceliklendiren banka, bu kapsamda sanayinin dönüşümünü ve reel sektörü desteklemek amacıyla iştiraki ING Leasing'in sermayesini yıl sonunda 500 milyon lira artırdı.

