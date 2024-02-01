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İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması

01.02.2024 17:49 | Son Güncelleme:
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı, faiz indirimine ilişkin olarak "Henüz o noktada değiliz" açıklamasını yaptı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti. BoE Başkanı Bailey, “Fiyat istikrarı sağlıklı ekonominin temelidir ve enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine çekmeliyiz, bunu da yapacağız.” dedi.

Bailey, BoE'nin politika faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Andrew Bailey, Banka'nın, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşürüleceğinden ve bu seviyede sürdürülebilir şekilde kalacağından emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu söyledi.

"İŞLER DOĞRU YOLDA İLERLİYOR"

Enflasyonda düşüşün son derece olumlu bir haber olduğunu, geçen yılki seviyelerine göre enflasyonun 2023 Aralık'ta yüzde 4 seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Bailey, “İşler doğru yolda ilerliyor.” ifadesini kullandı.

İngiltere Merkez Bankasının olası faiz kararının, oluşacak verilere bağlı olacağının altını çizen Bailey, şöyle konuştu:

"Henüz faizleri indirebileceğimiz bir noktada değiliz. Asıl konu, para politikasını ne kadar süreyle kısıtlayıcı tutacağımız ancak Banka'nın bir sonraki adımının ne olacağı ve gelecek toplantıda ne karar alacağı konusunda spekülasyon yapmak istemiyoruz. Sıkı para politikası duruşumuzu gereğinden uzun da sürdürmeyeceğiz. Faizi indirmek için enflasyonun yüzde 2'ye geldiğini görmemize gerek yok ancak gidişatın o yönde olduğundan emin olmamız için daha fazla kanıta ihtiyacımız var. "

BoE, politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu toplantısında, üyelerin 6'ya 3 olmak üzere politika faizinin yüzde 5,25'te sabit kalması yönünde oy kullandığı belirtildi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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