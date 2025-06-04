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İnşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

İnşaat sektörü yılın birinci çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü.

İnşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan mayıs ayına ilişkin Aylık Sektör Raporu açıklandı.

Rapora göre, geçen yıl yüzde 1,4 artış gösteren inşaat malzemesi sanayi üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde geriledi.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Böylece ilk çeyrekte üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 düştü.

Martta alt sektörlerin birçoğunun üretiminde azalma kaydedildi. Mart ayında 7 alt sektörde üretim 2024 Mart'a göre artarken, 16 alt sektörde ise geriledi.

BAZI ALT SEKTÖRLERDE GÖRECE YÜKSEK ÜRETİM ARTIŞLARI OLDU

Bu yılın ocak-mart döneminde bazı alt sektörlerde görece yüksek üretim artışları oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre plastik inşaat malzemeleri üretimi yüzde 8,5, inşaat amaçlı alçı ürünleri üretimi yüzde 6,1, ısıtma, soğutma ve havalandırma donanımları üretimi yüzde 8,1, yalıtımlı kablolar üretimi yüzde 2,8 ve seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 3,9 arttı.

Demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 4,9, metal yapı ve yapı parçaları üretimi de yüzde 2,1 büyüdü.

Söz konusu dönemde bazı alt sektörlerin üretim performansında ise yüksek düşüşler gerçekleşti. Seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 24,4, kilit ve donanım eşyaları üretimi yüzde 24,1 ve armatür musluk vana valf üretimi yüzde 13,1 azaldı.

Çimento, hazır beton ve inşaat demiri üretimindeki düşüş ise yeni inşaat başlangıçlarının zayıfladığını gösterdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 10 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR

İnşaat sektörü yılın birinci çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Sektör yüksek büyüme performansına devam etti. İlk çeyrekteki büyüme bir önceki çeyreğe göre yavaşladı.

Sıkılaştırma politikalarının etkisi sınırlı kalırken, deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetleri, kentsel dönüşüm ve diğer inşaat faaliyetleri inşaat sektörünü destekledi. İnşaat sektörü böylece son 10 çeyrektir büyüme sergiledi.

İnşaat harcamaları da ilk çeyrek döneminde nominal olarak yüzde 41,8 arttı ve 1,85 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk çeyreğinde inşaat harcamaları reel olarak yüzde 6,9 arttı ve bu durumda özellikle deprem bölgesi inşaat faaliyetleri etkili oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GENEL EKONOMİNİN ÜZERİNDE PERFORMANS GÖSTERDİ

Yılın ilk çeyreğinde genel ekonomi yüzde 2 büyüdü. İnşaat sektörü genel ekonominin üzerinde performans gösterdi.

Sıkılaştırma politikaları birçok sektörde yavaşlamaya neden oldu. Bu durumdan inşaat sektörü daha sınırlı etkilenirken, gayrimenkul sektöründe büyüme yüzde 2,4 ile zayıf kaldı.

Türkiye İMSAD'ın hazırladığı rapora göre, mayıs ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 3,2 puan arttı.

Alınan yeni iş siparişleri üç aylık gerilemenin ardından mayıs ayında yeniden yükseldi. Yeni alınan iş siparişleri mayısta bir önceki aya göre 1,9 puan arttı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İnşaat sektör
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