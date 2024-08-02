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Instagram'a erişim engelinin faturası belli oldu: 1,9 milyar liralık karar! "Başka bir platforma kayabilir"

02.08.2024 14:06
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BTK'nın kararıyla Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'a erişim engellendi. E-ticaret için de kullanılan Instagram hakkında nedeni açıklanmayan kararın 1,9 milyar liralık hacmi etkileyebileceği belirtildi. E-ticaretin başka bir platforma kayması da söz konusu.

Instagram'a erişim engelinin faturası belli oldu: 1,9 milyar liralık karar! "Başka bir platforma kayabilir"

Instagram'ın ne zaman açılacağı bilinmiyor. Erişim engeli kararının nedeni de açıklanmadan platform kapatıldı. Instagram üzerinden e-ticaretle uğraşanlar kara kara düşünmeye başladı. Kararın e-ticarete e-ticarette günlük 1,9 milyar liralık bir hacmin etkilenmesine yol açabileceği konuşuluyor.

INFLUENCER TRAFİĞİ DE HESABA KATILDI

Platformun erişime kapatılmasının e-ticareti ne yönde etkileyeceği tartışılmaya başladı. Konuyla ilgili bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye’de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10’luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini belirterek, oluşturulan influencer trafiğiyle birlikte günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurguladı.

Ekmekçi, “Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10’luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL’ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar” dedi.

“BU KARAR POZİTİF BİR ORTAM OLUŞTURMAZ”

E-ticarette tüm kanalların önemli olduğunun altını çizen Ekmekçi, yıl sonu 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirtti. Bu hedefe giderken her türlü mecranın kısıtlanmasının sektör açısından faydalı olmayacağına vurgu yapan Ekmekçi, “Bizim için her kanal önemli. Türkiye’de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye’de ciddi bir ekonomi dönüyor. Bu platformun üzerinde dönen iş modelleri var, yatırımlar var, bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz” şeklinde görüş bildirdi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram e-ticaret influencer
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