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Instagram'da 3 milyon takipçisi var: Fon soruşturmasında Uğur Akkafa da tutuklu!

Fon soruşturmasında tutuklanan isimler arasında, Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Uğur Akkafa’nın da yer aldığı ortaya çıktı. Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği yöneticisi Akkafa, YouTube'da yayımlanan sohbetleriyle tanınıyor.

Instagram'da 3 milyon takipçisi var: Fon soruşturmasında Uğur Akkafa da tutuklu!

Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasında yatırım şirketlerinin yöneticilerinden sosyal medyada tanınan isimlere uzanan geniş bir şüpheli listesi bulunuyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği yöneticisi Uğur Akkafa'nın da tutuklanması gündem oldu.

INSTAGRAM'DA 3 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Uğur Akkafa, Instagram'da yaklaşık 3 milyon kişi tarafından takip ediliyor. YouTube'da dini içerikli sohbetler yayımlayan Akkafa'nın kişisel internet sitesinde de videoları bulunuyor.

Instagram da 3 milyon takipçisi var: Fon soruşturmasında Uğur Akkafa da tutuklu! 1

Akkafa'nın sohbetlerinde inanç, aile ve günlük yaşam gibi konuları ele aldığı görüldü.

Instagram da 3 milyon takipçisi var: Fon soruşturmasında Uğur Akkafa da tutuklu! 2

EYLÜL AYINDA TUTUKLANDI

Uğur Akkafa, Katılımevim hisselerindeki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 21 Eylül’de gözaltına alındı, 23 Eylül’de tutuklandı.

Instagram da 3 milyon takipçisi var: Fon soruşturmasında Uğur Akkafa da tutuklu! 3

TUTUKLU SAYISI 85'E YÜKSELDİ

Soruşturmalarda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edildi. Yöneticilerin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri incelemeye alındı. AA'nın aktardığına göre tutuklananların sayısı dün itibarıyla 85'e ulaştı.

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Sermaye Piyasası sermaye tutuklu fon soruşturması
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu din bi harika dostum
Dindar görünenlerin %90 haketmediği bir şekilde servet edinmiştir. Din tüccarları bunlar
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