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Askıya alınan Instagram hesabı nasıl kurtarılır? Instagram hesabı askıya alındı ne demek? Yardım merkezine yoğun ilgi

31.10.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram kullanıcıları hesaplarının askıya alınmasının ardından Twitter hesapları üzerinden paylaşımda bulunmaya başladılar. Sevilen sosyal paylaşım ağı Instagram’ın kullanıcıları 31 Ekim itibari ile ‘Hesabınız askıya alındı.’ uyarısı ile karşı karşıya kaldılar. Bazı kullanıcılar takipçi sayılarının da azaldığını dile getirdi. Pek, Instagram hesabı nasıl kurtarılır?

Askıya alınan Instagram hesabı nasıl kurtarılır? Instagram hesabı askıya alındı ne demek? Yardım merkezine yoğun ilgi

Instagram hesabı askıya alınan kullanıcılar, hesaplarına yeniden kavuşmak için araştırmalarını hızlandırdılar. Sosyal paylaşım ağı Instagram, bazı kullanıcılarının hesaplarını askıya aldığını açıkladı. Kullanıcılar hesaplarına girdiklerinde, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir karşılaşabiliyorlar. 'Downdetector' verilerine göre son bir saatte Instagram kullanıcı şikayetlerinde ciddi oranda artış gerçekleşti.

INSTAGRAM HESABI ASKIYA ALINDI

Instagram hesabını açan bazı kullanıcılar hesaplarının kapatıldığı yönünde bildirimle karşılaştılar. Kullanıcılar Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, ‘Kişisel bir hesap nasıl askıya alınıyor Of sinirlerim bozuldu giremiyorum da hesap elden gitti mi Of ya, Şu instagram'da katliam var. Hesaplar deli gibi askıya alınıyor... Instagram hesabim askıya alınmıs! Neden?!' gibi yorumlarda bulundular.
'Downdetector' verilerine göre son bir saatte Instagram kullanıcı şikayetlerinde ciddi oranta artış gerçekleşti.

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INSTAGRAM HESABI NASIL KURTARILIR?

Eğer hesabınızın yanlışlıkla kapatıldığını düşünüyorsanız Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itirazda bulunabilirsiniz
Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından incelenir ve değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale getirilir. İnceleme süresi başvurulardaki yoğunluğa göre farklılık gösterebilir.

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