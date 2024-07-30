İş arayanlar mutlaka baksın! O sektör de eleman krizinde: Maaşı asgari ücretin 3 katına çıkıyor ama çalışacak işçi yok!

İşsizlikle mücadele devam ederken iş arayanlar tarafından incelenen ilanlara da her geçen gün yenisi eklenmeye devam ediyor. Mobilya sektöründe yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanıyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı, sektörde 30 farklı alanda eleman ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. İşte en çok eleman aranan alanlar...

Milliyet'e konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Türkiye’nin ülke olarak 2028 yılı ihracat hedefi mal ihracatı tarafında 400 milyar, hizmet ihracatı tarafından 200 milyar dolar olarak belirlendi. Biz de 2028 ihracat vizyonu kapsamında sektör olarak önümüze 12 milyar dolar ihracat hedefi koyduk" dedi.

‘30 FARKLI ALANDA ELEMAN İHTİYACIMIZ VAR’

Mobilya sektöründe her kademede elemana ihtiyacımız bulunuyor. Ahşap montaj elemanı, ahşap cnc makine operatörü, mobilya döşeme kesim ve dikiş elemanı, ahşap boyama ve vernikleme, ahşap iskelet cnn operatörü, ahşap şekillendirici, ahşap süsleme, ahşap üst yüzey işlemcisi, kalite kontrol teknisyeni, bilgisayar destekli mobilya tasarımcısı, bilgisayar destekli proje çizimcisi gibi 30 farklı alanda elemana ihtiyacımız bulunuyor. İhracat departmanları, satış sonrası departmanlar, lojistik ve taşıma bölümü, tasarım-dizayn ve Ar-Ge bölümü gibi sektörümüzün diğer departmanlarını da işin içine koyduğumuzda bu sayı giderek artıyor.

‘MAAŞLAR 3 ASGARİ ÜCRETE KADAR ÇIKIYOR’

Üretim tarafında yeni başlayanlar asgari ücret ve biraz üstü bir ücretle çalışmaya başlıyor, ancak bir usta yetkinlik ve becerilerine göre iki ya da üç asgari ücret maaş alabiliyor.