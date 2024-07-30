FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İş arayanlar mutlaka baksın! O sektör de eleman krizinde: Maaşı asgari ücretin 3 katına çıkıyor ama çalışacak işçi yok!

İş arayanlar mutlaka baksın! O sektör de eleman krizinde: Maaşı asgari ücretin 3 katına çıkıyor ama çalışacak işçi yok!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.07.2024 10:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ara eleman sorunu devam ediyor. İnşaat sektörünün ardından mobilya sektöründe de eleman krizi yaşanıyor. Maaşların yükselmesine karşın işverenler eleman bulmakta zorlanıyor. Mobilya sektöründe ara eleman ücreti asgari ücretin 3 katına çıkmış durumda.

İş arayanlar mutlaka baksın! O sektör de eleman krizinde: Maaşı asgari ücretin 3 katına çıkıyor ama çalışacak işçi yok!

İşsizlikle mücadele devam ederken iş arayanlar tarafından incelenen ilanlara da her geçen gün yenisi eklenmeye devam ediyor. Mobilya sektöründe yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanıyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı, sektörde 30 farklı alanda eleman ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. İşte en çok eleman aranan alanlar...

Milliyet'e konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Türkiye’nin ülke olarak 2028 yılı ihracat hedefi mal ihracatı tarafında 400 milyar, hizmet ihracatı tarafından 200 milyar dolar olarak belirlendi. Biz de 2028 ihracat vizyonu kapsamında sektör olarak önümüze 12 milyar dolar ihracat hedefi koyduk" dedi.

download

‘30 FARKLI ALANDA ELEMAN İHTİYACIMIZ VAR’

Mobilya sektöründe her kademede elemana ihtiyacımız bulunuyor. Ahşap montaj elemanı, ahşap cnc makine operatörü, mobilya döşeme kesim ve dikiş elemanı, ahşap boyama ve vernikleme, ahşap iskelet cnn operatörü, ahşap şekillendirici, ahşap süsleme, ahşap üst yüzey işlemcisi, kalite kontrol teknisyeni, bilgisayar destekli mobilya tasarımcısı, bilgisayar destekli proje çizimcisi gibi 30 farklı alanda elemana ihtiyacımız bulunuyor. İhracat departmanları, satış sonrası departmanlar, lojistik ve taşıma bölümü, tasarım-dizayn ve Ar-Ge bölümü gibi sektörümüzün diğer departmanlarını da işin içine koyduğumuzda bu sayı giderek artıyor.

‘MAAŞLAR 3 ASGARİ ÜCRETE KADAR ÇIKIYOR’

Üretim tarafında yeni başlayanlar asgari ücret ve biraz üstü bir ücretle çalışmaya başlıyor, ancak bir usta yetkinlik ve becerilerine göre iki ya da üç asgari ücret maaş alabiliyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Merkez bankalarından altın hamlesi! Rekor seviyeye çıktıMerkez bankalarından altın hamlesi! Rekor seviyeye çıktı
Anahtar Kelimeler:
İşçi maaş eleman mobilya sektör
En Çok Okunan Haberler
En ucuzu bile 750 bin lira olunca ikinci el otomobilin pabucu dama atıldı

En ucuzu bile 750 bin lira olunca ikinci el otomobilin pabucu dama atıldı

Kredi kartında istenilen oldu!

Kredi kartında istenilen oldu!

Alex 20 dakikada 3-0 geriye düşünce takımı sahadan çekti!

Alex 20 dakikada 3-0 geriye düşünce takımı sahadan çekti!

Ambulansla hafif ticari kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Ambulansla hafif ticari kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Paketi 100 liraya koşuyor! Yeni zam yolda

Paketi 100 liraya koşuyor! Yeni zam yolda

Türkiye'ye olması gerekenden daha az ödüyorlar!

Türkiye'ye olması gerekenden daha az ödüyorlar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.