İş göremezlik ödeneği 2021 son durum... 2021 İş göremezlik ödeneği arttı mı, ne kadar? Rapor parası (iş göremezlik ödeneği) alma şartları neler?

Son dakika asgari ücret zammı açıklamasından sonra vatandaşlar; "2021 iş göremezlik parası artacak mı, 2021 rapor parası ne kadar olacak" sorularına cevap aramaya başladı. İş göremezlik ödeneği günlük kazanç oranına göre hesaplanarak verildiği için, asgari ücret 2021'in başladığı 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile zamlı olarak verilmeye başlanacak. Yani 2021 iş göremezlik ödeneğinde de artış oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği rapor parası alma başvurusunu araştırılmaya başlandı. Koronavirüsten dolayı iş göremezlik raporu alan kişilere verilecek olan iş göremezlik ödeneği gündem olmuştu. Salgın nedeniyle hastaneye gitmeden iş göremezlik ödeneği almanın önü açılıyor. Vatandaşların sevinçle karşıladığı bu durumdan birçok kişi faydalanacak. Kimler iş göremezlik ödeneği alabilir şu an için en çok merak edilen konu oldu. Peki iş göremezlik ödeneği nedir? İşte iş göremezlik ödeneği başvuru şartları ve kimlere verilir detayları...

2021 İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ARTTI MI? 2021 RAPOR PARASI NE KADAR?

Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. 2021'de rapor parası artar mı araştıran vatandaşlara, İş göremezlik ödeneği hesaplanırken şu şekilde hesaplandığını belirtelim;