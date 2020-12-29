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İş göremezlik ödeneği 2021 son durum... 2021 İş göremezlik ödeneği arttı mı, ne kadar? Rapor parası (iş göremezlik ödeneği) alma şartları neler?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2020 08:42 | Son Güncelleme

2021 asgari ücretin artmasıyla birlikte 2021 iş göremezlik ödeneği artacak mı araştırılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı izolasyonda olan kişilere istirahat ile birlikte iş göremezlik parası veriliyor. Salgın döneminde iş göremezlik raporu almak kolaylaştı. Çalışanlar bu rapordan faydalanırken iş göremezlik ödeneği de alabilecek. İş göremezlik ödeneği (rapor parası) 2021 arttı mı? Peki iş göremezlik ödeneği nedir? 2021 iş göremezlik ödeneği ne kadar ve kimlere verilir?

İş göremezlik ödeneği 2021 son durum... 2021 İş göremezlik ödeneği arttı mı, ne kadar? Rapor parası (iş göremezlik ödeneği) alma şartları neler?

Son dakika asgari ücret zammı açıklamasından sonra vatandaşlar; "2021 iş göremezlik parası artacak mı, 2021 rapor parası ne kadar olacak" sorularına cevap aramaya başladı. İş göremezlik ödeneği günlük kazanç oranına göre hesaplanarak verildiği için, asgari ücret 2021'in başladığı 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile zamlı olarak verilmeye başlanacak. Yani 2021 iş göremezlik ödeneğinde de artış oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği rapor parası alma başvurusunu araştırılmaya başlandı. Koronavirüsten dolayı iş göremezlik raporu alan kişilere verilecek olan iş göremezlik ödeneği gündem olmuştu. Salgın nedeniyle hastaneye gitmeden iş göremezlik ödeneği almanın önü açılıyor. Vatandaşların sevinçle karşıladığı bu durumdan birçok kişi faydalanacak. Kimler iş göremezlik ödeneği alabilir şu an için en çok merak edilen konu oldu. Peki iş göremezlik ödeneği nedir? İşte iş göremezlik ödeneği başvuru şartları ve kimlere verilir detayları...

2021 İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ARTTI MI? 2021 RAPOR PARASI NE KADAR?

Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. 2021'de rapor parası artar mı araştıran vatandaşlara, İş göremezlik ödeneği hesaplanırken şu şekilde hesaplandığını belirtelim;

Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

2021 iş göremezlik ödeneği de günlük çalışma ücreti artacağı için artacaktır.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre binlerce kişi rapor parasından faydalanabileceği açıklanmıştı. Yapılan açıklamada Bakan Selçuk, vatandaşların geçici iş göremezlik raporunun kolay alınması için işlem yaptıklarını açıkladı. İş göremezlik raporu almak için artık vatandaşlar hastanelere gitmeyecek. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi. Peki iş göremezlik ödeneği başvurusu nereye yapılır ve nasıl alınır?

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İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Yapılan açıklamanın ardından iş göremezlik ödeneği nedir merak edilmeye başlandı. Sigortalı çalışan vatandaşların kaza geçirmesi, hastalanması ya da bunlar dışında meslek hastalığına yakalanmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, vatandaşın mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla verilen ödemeye iş görmezlik ödemesi (rapor parası) denir. Koronavirüs döneminden önce vatandaşın bu rahatsızlığını rapor alarak SGK'ya kanıtlaması gerekiyordu. Bu durumda çalışan kişi raporlu olduğu dönemler için çalıştığı kurumdan ödeme almıyor ve ödemesini SGK üzerinden alıyordu.

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2021 GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kaza, hastalık ya da meslek hastalığına yakalanan çalışanın iş göremezlik ödeneği, kurumun yetkilendirdiği sağlık merkezleri ya da hekimlerden istirahat raporunun alınması şartıyla, çalışan kişiye, iş göremezlik durumunun ortaya çıkmasının üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir. İş göremezlik ödeneği ne kadar araştıran vatandaşlara, bu ödeneğin raporlu olunan gün sayısına göre değiştiği için net olarak ne kadar verileceğini maalesef belirtemiyoruz. İş göremezlik ödeneği hesaplama yapmak için aşağıdaki bilgiler kullanılabilir;

Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?

İş göremezlik ödeneğine başvuru şartları nelerdir araştıranlara bu ödeneğin belirli kişilere verileceğini belirtelim. İş göremezlik ödeneği başvuru şartları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 3 çeşit geçici iş göremezlik ödeneği olarak tanımlanmıştır. İşte iş göremezlik ödeneğinden kimler yararlanabilir sorusunun cevabı;

  • Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta olan kişi işyerinde bir kaza geçirmiş ise veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış ise SGK rapor parası alma hakkına sahiptir.

  • Hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor alınmış ise, çalışanın rapor tarihinden önce 90 (doksan gün) ssk primi ödemiş olması şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.

  • Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

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İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

İş göremezlik ödeneği başvurusu yaparak, sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, aşağıda bulunan iş göremezlik ödeneği sorgulama ekranından destek alabilirler. İş göremezlik ödeneği ise belirtilen anlaşmalı bankalardan yapılır.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar "İş Göremezlik Ödeme" durumlarını ve ödenen miktarı, https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak sorgulayabilirler.

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