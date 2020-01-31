FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 09:05 | Son Güncelleme

  ORKA Holding Basın daveti Tarih : 4 Şubat Yer   : Pullman İstanbul Airport Otel Saat  : 10.30 Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı Tarih : 6 Şubat Yer   : Ritz Carlton / Cam Salon Saat : 10.00-11.30 Sosyal Finans Zirvesi Tarih : 6 Şubat Yer   : Wyndham Grand, Levent TSPB Basın toplantısı Tarih : 12 Şubat Yer   : Wyndham Grand, Levent Saat  : 10.30 Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı Tarih : 14-16 Şubat Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit Tarih : 18 Şubat Yer   : Hilton Istanbul Bomonti Hotel Saat  : 8.30- 18.00

ORKA Holding Basın daveti
Tarih : 4 Şubat
Yer : Pullman İstanbul Airport Otel
Saat : 10.30

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Ritz Carlton / Cam Salon
Saat : 10.00-11.30

Sosyal Finans Zirvesi
Tarih : 6 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent

TSPB Basın toplantısı
Tarih : 12 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent
Saat : 10.30

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı
Tarih : 14-16 Şubat
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit
Tarih : 18 Şubat
Yer : Hilton Istanbul Bomonti Hotel
Saat : 8.30- 18.00

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Çeyrek ve gram altında son durumÇeyrek ve gram altında son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

McDonald's Türkiye lisansını Birleşik Holding'e satıyor

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

Altın fiyatları 31 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altında son durum

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

İşte Türkiye'deki McDonald’s'ların yeni sahibi! KAP'a bildirildi

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.