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İsa Karakaş EYT'yi kaçıranlar için yeni kanun teklifini açıkladı

Kademeli emeklilik konusu uzun süredir tartışılırken son olarak Meclis'te verilen yeni bir kanun teklifi konuyu yeniden gündeme getirdi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, teklifin detaylarını aktardı.

İsa Karakaş EYT'yi kaçıranlar için yeni kanun teklifini açıkladı
Hande Dağ

Kademeli emeklilik konusu bir süredir gündemde. Son olarak muhalefet tarafından Meclis'e taşınan yeni bir kanun teklifiyle konu yeniden gündem oldu. Emeklilikte yaş sınırına takılanlar için bu yeni kanun teklifinin merak edilen ayrıntılarını uzman isim açıkladı.

İsa Karakaş EYT yi kaçıranlar için yeni kanun teklifini açıkladı 1

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında emeklilikte kademe meselesinin büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bu kez de TBMM'ye 8 Eylül 1999 sonrasında işe giren yani kademeli emeklilik isteyen milyonlarca çalışanın emeklilik umutlarını yeşerten yeni bir kanun teklifi verildiğini belirtti.

Söz konusu kanun teklifiyle, emeklilikte yaş sınırına takılanların dertlerine derman olunmasının amaçlandığını kaydeden Karakaş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen kanun teklifinin detaylarını aktardı.

İsa Karakaş EYT yi kaçıranlar için yeni kanun teklifini açıkladı 2

EYT'Yİ İŞARET ETTİ

1999 yılından beri emeklilik sisteminde yapılan köklü değişikliklerin çalışanları arasında derin uçurumlar oluşturduğunu söyleyen Karakaş, "Son olarak 2023 yılında çıkan EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların yüzünü güldürürken, bu tarihten hemen sonra işe girenleri âdeta kendi hâllerine terk etti" dedi. Aynı emeği veren ancak yalnızca birkaç gün ya da ay geç sigortalı olduğu için akranlarından 17/24 yıl sonra emekli olabilen çalışanların hak aradığına işaret eden Karakaş, "Bu kanun teklifi, 'bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek emeğin hakkı görmezden gelinemez' diyerek yola çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş EYT yi kaçıranlar için yeni kanun teklifini açıkladı 3

KANUN TEKLİFİNİN MADDE MADDE DETAYLARI

Teklifin doğrudan çözüme odaklanan 3 temel maddeden oluştuğunu kaydeden Karakaş, şu şekilde sıraladı:

"MADDE 1: Yaş Şartına Takılanlara Emeklilik Kapısı Açılıyor

Maddenin Özü: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa "Geçici Madde 113" ekleniyor.
Kimleri Kapsıyor?: 8 Eylül 1999 tarihinden sonra SGK (SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK) veya Emekli Sandığı kapsamında ilk defa sigortalı olanları içine alıyor.
Ne Getiriyor?: Sigortalılık süresini, hizmet süresini ve prim gün sayısını eksiksiz tamamlamış ancak yaş sınırını dolduramadığı için beklemek zorunda kalan vatandaşlara, yazılı başvuru yapmaları hâlinde yaş şartı aranmaksızın yaşlılık (emekli) aylığı bağlanmasını öngörüyor.
Gerekçesi: "İğneyle kuyu kazar gibi" yıllarca prim biriktiren, tüm yasal yükümlülüklerini yerine getiren ancak sırf yaş kriteri yüzünden sistemin dışında kalanların mağduriyetini bitirmektir. Çalışma gücü azalan ve yaşından ötürü iş bulamayan insanları sosyal güvenceye kavuşturarak derin bir nefes aldırmaktır.

MADDE 2: Geciken Adalet, Adalet Değildir (Yürürlük)

Maddenin Özü: Bu kanunun resmiyete kavuştuğu, yani Resmî Gazete'de yayımlandığı gün itibarıyla derhal yürürlüğe girmesini düzenler.
Gerekçesi: Mağduriyet yaşayan yüz binlerce çalışanın "bıçak kemiğe dayandığı" için bir gün bile bekleyecek sabrının kalmamasıdır. Düzenlemenin bürokratik engellere takılmadan hızla hayata geçmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 3: Kanunun Güvencesi (Yürütme)

Maddenin Özü: Bu kanun hükümlerinin uygulanmasından ve yürütülmesinden doğrudan Cumhurbaşkanı'nın sorumlu olduğunu belirtir.
Gerekçesi: Kanunun devletin zirvesi tarafından en üst düzeyde sahiplenilmesini, uygulamada herhangi bir aksaklık veya keyfiyet yaşanmamasını yasal güvence altına almaktır"

İsa Karakaş EYT yi kaçıranlar için yeni kanun teklifini açıkladı 4

Emeklilikte adaletin bir kesimin sevinci üzerinden diğerinin mağduriyetiyle inşa edilemeyeceğini söyleyen Karakaş, muhalefet tarafından Meclis'e taşınan bu kanun teklifi için "Sadece bir yasa değişikliği değil, toplumun zedelenen adalet duygusunu yeniden ayağa kaldırma fırsatı" dedi.

İsa Karakaş EYT yi kaçıranlar için yeni kanun teklifini açıkladı 5

Devamında Karakaş, "Dileğimiz ve umudumuz; SGK’nın aktüeryal dengelerini de gözeten, sigorta başlangıç tarihlerine göre adil ve hakkaniyetli bir kademelendirmeyle bu tasarının yasalaşmasıdır" mesajını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
emekli kademeli emeklilik İsa Karakaş
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