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İşe gitmediğiniz günlerde para alabilirsiniz! Devlet günlük 65 TL ödüyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2020 09:53 | Son Güncelleme

SGK bünyesinde sigortalı olarak çalışanların, herhangi bir sağlık probleminden dolayı rapor almaları durumunda yapılan kesinti, devlet tarafından ödenir. Çalışanlar, kendi istekleri dışında gelişen iş kazası, meslek hastalığı ve doğum gibi sağlık sorunları nedeniyle iş hayatından uzak kalabilirler. Geçici iş görememe olarak tanımlanan bu haller için işveren tarafından çalışanın maaşından yapılan kesinti, SGK'dan geri alınabilir.

İşe gitmediğiniz günlerde para alabilirsiniz! Devlet günlük 65 TL ödüyor...

Rapor alınan süreler için çoğunlukla işverenler, çalışanların maaşından bu süreleri kesmeyi tercih ederler. Çalışanların, başvuru yapmaları durumunda ise bu ücreti Sosyal Güvenik Kurumu'ndan geri almalarının önü açılmıştır. Çalışanların maaşından iş kazası, meslek hastalığı ve doğum nedeniyle yapılan kesintiler, geçici iş göremezlik olarak değerlendirilerek iade edilir. Ancak bu noktada tedavinin ardından çalışanların işine geri dönebilecek durumda olması gerekir.

İş göremezlik ödeneğinin hesaplamasında tedavinin şekli büyük oranda etkili olmaktadır. Buna göre 2020 yılı içerisinde ayakta tedavide günlük en düşük 65,40 TL; yatarak tedavide ise günlük en düşük 49,05 TL ödeme yapılmaktadır. Ancak kişilerin durumları mutlaka yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu ile tespit edilmelidir. Peki geçici iş göremezlik raporu nedir? Nasıl alınır? İşte, rapor parasına dair merak edilen detaylar...

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Halk arasında rapor parası olarak bilinen iş göremezlik ödeneği, kişilerin geçici olarak çalışamadıkları döneme ait maaş kesintilerini SGK tarafından geri alması anlamına gelir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için bazı şartların sağlanmış olması gerekir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında iş göremezlik ödeneğinin şartları aşağıdaki gibidir:

Sigortalı olarak çalışanların aktif olarak işlerine devam etmesi gerekir. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, rahatsızlık ya da doğum hallerinden birinin aktif iş hayatı sırasında ortaya çıkması şarttır.

SGK tarafından yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekir.

Raporda belirlenen süre kadar çalışanlara ödeme yapılmaktadır. Ancak rapor süresinin en az 2 gün olması da ödeme için önemli bir detaydır. Başka bir ifade ile çalışanlara istirahat süresinin 3. gününden itibaren ödeme yapılır.

Sigortalı olarak çalışanların, belirlenen iş göremezlik durumlarının başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekir.

Rapor parası almak isteyen kişilerin prim borçlarının olmaması gerekir.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belirlenen şartlara uygun olan çalışanların iş göremezlik ödeneğinden yararlanması için, sağlık kurumunda aldıkları raporu en kısa sürede işverene iletmeleri yeterli olur. İşveren iletilen raporu 5 gün içinde e-Rapor sistemine girer. SGK'nın ilgili bölümü tarafından sisteme kaydedilen rapor incelenir ve onay verilir.

SGK tarafından verilen onayın ardından çalışanların iletişim numarasına bilgilendirme mesajı gönderilir. Onay mesajından sonra çalışanlar PTT üzerinden iş göremezlik ödeneğini alabilirler.

RAPOR PARASI NE KADARDIR? NE ZAMAN YATAR?

Geçici iş göremezlik ödeneğini almaya hak kazanan çalışanların, işveren tarafından SGK'ya bildirilmesinin ardından rapor parası işleme alınır. Başvurunun onaylanmasının ardından 15 gün içerisinde işsizlik ödeneği vatandaşlara ödenir.

Rapor parasının hesaplamasında farklı parametreler bulunur. Bu parametreler içerisinde rapor gün sayısı, son üç ay içinde alınan üç aylık toplam brüt maaş ücreti ile son üç ay içinde çalışanlara verilen ek ödemeler sayılabilir.

Örnek; Asgari ücret ile çalışan bir kişinin 30 günlük sağlık raporu alması durumunda; ilk adımda tedavinin şekline bakılır. Rapor parası 28 gün üzerinden hesaplanır. Buna göre yatarak tedavi için 1.373,40 TL, ayakta tedavi için 1.831,20 TL ödeme yapılır.

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SGK, para,

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