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İŞKUR 400 bin liraya kadar hibe verecek! Başvurular başladı, kimler yararlanabilecek?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.05.2024 11:16
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da duyurduğu İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik hibelerine başvurular başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Son gün 7 Haziran!

İŞKUR 400 bin liraya kadar hibe verecek! Başvurular başladı, kimler yararlanabilecek?

İŞKUR'un, işini kurmak isteyen engellilere 400 bin liraya, eski hükümlülere ise 300 bin liraya kadar sağlayacağı hibeden faydalanmak isteyenler başvurularını 7 Haziran'a kadar yapılabilecek.

İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında işveren ile iş arayanı buluşturan İŞKUR, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim ve hibe programlarıyla işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına katkı sağlıyor.

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HİBE MİKTARI ARTIRILDI

Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten kurum, nisan ayında engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti.

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SON GÜN 7 HAZİRAN

Kurum, yeni dönem hibe programları için başvuruları almaya başladı. Destekten yararlanmak isteyenler, projeleriyle 7 Haziran'a kadar e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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ENGELLİLERE 83 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDENEK

İŞKUR tarafından, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 608 projeye toplam 183 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldı.

Söz konusu dönemde, aynı kapsamda eski hükümlülere de 2 bin 746 proje için yaklaşık 110 milyon lira hibe desteği sağlandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR engelli hibe
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