İŞKUR yüzlerce yeni ilan yayınladı! 5500 TL maaş veriyorlar...

İnternet üzerinden işlem yapabilmek için ilk adımda iş arayanların "iş arayan kaydı" oluşturması gerekir. İş arayanlar İŞKUR'un e-şubesine üye olarak dönemsel olarak yayınlanan güncel iş ilanlarını görüntüleyebilirler hatta bu ilanlara başvurularını iletebilirler. İş arayanların sisteme kayıt oluştururken kişisel bilgileri ve deneyimlerini içeren öz geçmişlerini eklemesi beklenir.

Peki, İŞKUR'un resmi internet sitesinden yayınlanan iş ilanları nasıl takip edilir? Bu ilanlara başvuru nasıl yapılır? Özel bir ilan aramak mümkün müdür? İşte, İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair merak edilen detaylar...

"İŞ ARAYAN KAYDI" NASIL OLUŞTURULUR?

Vatandaşların iş bulma sürecini İŞKUR aracılığıyla yürütebilmesi için iş arayan kaydını oluşturması gerekir. İş arayanların kayıt oluşturması için şahsen ya da online olarak başvurularını iletmesi beklenir. Şahsen başvurular için vatandaşların kendilerine en yakın İŞKUR şubesine T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik ile gitmesi yeterli olur. Online başvurular ise İŞKUR'un kurumsal web sitesinden gerçekleştirilir.