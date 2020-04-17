İŞKUR yüzlerce yeni ilan yayınladı! 5500 TL maaş veriyorlar...

İnternet üzerinden işlem yapabilmek için ilk adımda iş arayanların "iş arayan kaydı" oluşturması gerekir. İş arayanlar İŞKUR'un e-şubesine üye olarak dönemsel olarak yayınlanan güncel iş ilanlarını görüntüleyebilirler hatta bu ilanlara başvurularını iletebilirler. İş arayanların sisteme kayıt oluştururken kişisel bilgileri ve deneyimlerini içeren öz geçmişlerini eklemesi beklenir.
Peki, İŞKUR'un resmi internet sitesinden yayınlanan iş ilanları nasıl takip edilir? Bu ilanlara başvuru nasıl yapılır? Özel bir ilan aramak mümkün müdür? İşte, İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair merak edilen detaylar...
Vatandaşların iş bulma sürecini İŞKUR aracılığıyla yürütebilmesi için iş arayan kaydını oluşturması gerekir. İş arayanların kayıt oluşturması için şahsen ya da online olarak başvurularını iletmesi beklenir. Şahsen başvurular için vatandaşların kendilerine en yakın İŞKUR şubesine T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik ile gitmesi yeterli olur. Online başvurular ise İŞKUR'un kurumsal web sitesinden gerçekleştirilir.
İŞKUR'un kurumsal web sitesinden ana sayfa açılır ve "üye ol" bağlantısına tıklanır.
Üyelik kategorisi altında hem işveren hem de iş arayan seçenekleri bulunur. İş arayan kaydı oluşturulması için "iş arayan üyeliği" yazısına basılması gerekir.
Üyelik sırasında T.C. kimlik numarası, kişisel kimlik bilgileri, cep telefonu ve mail adresi gibi iletişim bilgileri istenir.
Tüm bilgiler eklendikten sonra her giriş işleminde kullanılacak üyelik şifresinin eklenmesi şarttır.
Bütün adımlar tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde sisteme giriş yapılabilir ve açık ilanlar üzerinde güncel ilanlar takip edilebilir.
İŞKUR'un e-şubesi üzerinden iş arayan kaydı ile giriş yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan "iş ilanları" sekmesine tıklanarak periyodik olarak yayınlanan ve sıklıkla güncellenen ilanlara göz atılabilir. Bu sayfa üzerinden kişilerin filtreleme yaparak kendilerine uygun olan ilanları bulmasına olanak verilmiştir.
Açılan sayfa üzerinde ilk adımda aranılan pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adına ilişkin bilgilerin girilmesi istenir. Bu bilgiler ışığında arama sonuçları için filtreleme yapılır. Eğer herhangi bir filtreleme yapılması istenilmiyorsa bu kısmın boş bırakılmasında yarar vardır.
Arama çubuğunun hemen alt kısmında ise; çalışma yeri, ülke, il ve ilçe gibi daha genel bilgiler yer alır.
Özel bir iş ilanı aranıyorsa ilan no ve ilan tarihi bilgilerine ait boşlukların doldurulması vatandaşlara yardımcı olur.
Son kısımda ise iş arayanlara ait meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya ve iş yeri unvanı gibi kişisel bilgilerin girilmesi beklenir.
Bütün boşlukların doldurulmasından sonra sayfanın alt kısmında bulunan "ara" yazısına basılarak güncel iş ilanlarına ait sonuç sayfasına erişim sağlanır.
İş arayan girişi ile sisteme erişim sağladıktan sonra, hem güncel iş ilanlarını hem de girilen öz geçmiş bilgilerini girerek oluşturulan "bana uygun iş ilanları" seçenekleri görüntülenir. İş arayanların ilanların üzerine tıklayarak detaylarını görmesine izin verilmiştir. Detayların görüntülendiği aynı sayfanın altında yer alan "başvur" sekmesine tıklayarak iş arayanların ilgili ilana başvuru yapması sağlanır.
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