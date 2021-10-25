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İslam Memiş uyardı: Ben olsam bu fiyattan altın almam gram altın fiyatı düşecek

25.10.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar yeni haftaya tüm zamanların rekoru olan 9.85 lirayı görerek başladı. Küresel altın fiyatları ve dolar/TL kurundaki artışı izleyen gram altın da tarihi rekorunu kırdı. Önceki aylardaki açıklamalarında gram altının 600 liraya doğru tırmanacağına ilişkin öngörüleri gerçekleşen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının düşeceğini belirterek "Bu fiyattan almam, biraz daha beklerim" dedi.

Altın fiyatları, Fed Başkanı Powell'ın enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğine dair yorumları sonrasında 1.810 dolara kadar tırmandıktan sonra hafif gerilemesine rağmen yüksek seyrini koruyor. Gram altın ise 560 TL'nin üzerine tırmandı. Öte yandan yatırımcılar altın alınır mı sorusuna cevap aramaya başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "Bu fiyatlardan almayın, düşmesini bekleyin" uyarısı geldi.

ALTIN FİYATLARI TIRMANIŞTA

İslam Memiş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşım aradı 'Altın ve gümüş alayım mı?' diye. Ben, 'Almam' dedim ve ekledim 'Zamanında tedbir almadıysan, biraz bekleyerek (eski seviyeler olmamak kaydıyla) daha düşükten alabilirsin' dedim" ifadelerini paylaştı.

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"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"

İslam Memiş katıldığı bir canlı yayında da "Elinde altın bulunduranlar bu fiyatlardan satış için acele etmemeli, yeni zirveler gelecek önümüzdeki dönemde. Şimdiye kadar altın almayı ihmal etmiş olan yatırımcılar ise bence bu kadar yüksek fiyattan çok riske girmemesi gerekir. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bir geri çekilme öngörüyorum." dedi

DOLAR YIL SONUNDA 10 LİRA OLUR MU?

"Dolar yıl sonuna kadar 10 lirayı bulur mu?" sorusuna "Bugünkü ekonomik tabloyla çift haneli rakamın görülmesini mümkün gösteriyor" diyen İslam Memiş, yeni hamleler gelirse sert gerilemeler de gelebileceğini söyledi. Şu anda puslu bir hava olduğunu belirten İslam Memiş, bu şartlarda yukarıya doğru gidişin süreceğini söyledi.

İslam Memiş şunları söyledi:

Gram altın dolar kurundan aldığı destekle 564 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede doların hızlı yükselmesi gram altını da yükseltti. Kısa vadede bir düzeltme/geri çekilme olabilir fakat bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Doların yıl sonuna kadar 9.80-10 seviyesine kadar yükselmesi muhtemel, bu nedenle gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür.

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FED BAŞKANI'NDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın cuma günü enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğine dair yorumlarıyla yüksek seviyelerdeki seyrini korudu. Gram altın, Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 560 TL’nin üzerine tırmandı.

Powell, panelde yaptığı konuşmada, ekonomik toparlanmanın “çok dengesiz” olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini belirtti. Faizleri artırmak için erken olduğunu vurgulayan Powell, “Sabırlı ve çok dikkatliyiz” ifadelerini kullandı.

Varlık alımlarını azaltma yolunda olduklarını belirten Powell, "Enflasyonun ısrarla daha yüksek seviyelere çıkması konusunda ciddi bir risk görseydik, fiyat istikrarını korumak için araçlarımızı kesinlikle kullanırdık” diye ekledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da fiyat artışlarının 2022 yılının ilk yarısı boyunca yüksek kalmasını beklediğini, ancak ABD’nin enflasyonun kontrolünü kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu yolundaki eleştirileri kabul etmediğini söyledi.

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gram altın Fed 128 milyar dolar tartışması
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