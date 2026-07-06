İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

Turistik tatil bölgelerinde farklı fiyat uygulamaları sık sık gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Akyaka Beldesi'ndeki bir işletmenin tuvaletin kapısına yazdığı yazı çok konuşuldu.

GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

TGRT Haber'de yer alan habere göre; işletmenin kapısındaki yazıda "Müşteri harici tuvalet kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti: '500 TL'" yazıyordu. Bu yazı görenleri adeta şoke etti. Mekana gidenler o anları kaydetti ve bu durumla dalga geçtiği anlar görüntülerde yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Fahiş fiyat olaylarına eklenen bu son durum, şaşkınlık yarattı. Vatandaşlardan işletmenin bu uygulamasına tepki geldi.

O anları kayda alan gençlerden biri "Hayatımda gördüğüm en büyük saçmalık" ifadelerini kullandı.