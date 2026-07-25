Dev banka el değiştiriyor

İtalyan bankacılık devi UniCredit, Alman hükümetinin itirazlarına rağmen Commerzbank üzerindeki etkisini artırarak bankanın yönetiminde söz sahibi olmaya hazırlanıyor.

Commerzbank Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, UniCredit'in Alman bankasındaki payını yüzde 48'e yükseltmesinin ardından, iki banka arasındaki birleşmenin koşullarını görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Daha önce UniCredit'in satın alma girişimine karşı çıkan Commerzbank, son dönemde İtalyan bankanın hisselerini artırmasıyla birlikte direnişini azaltırken; çalışanlar, hissedarlar ve müşteriler için en iyi şartları sağlamaya odaklandı.

Eski Bundesbank Başkanı olan Weidmann, "İşlerin farklı şekilde gelişmesini tercih etsek de, bir sonraki yıllık genel kuruldaki güç dengesi açık" dedi.

SÜREÇ EYLÜL 2024'TE BAŞLADI

UniCredit Genel Müdürü Andrea Orcel ise Commerzbank'ın performansını artırmaya yönelik hazırladıkları stratejinin 1 Ocak'tan itibaren uygulanması gerektiğini, aksi hâlde yönetim kurulunu değiştirmek için elindeki hisseleri kullanabileceğini belirtti.

Commerzbank ile UniCredit arasındaki satın alma mücadesi, UniCredit'in Eylül 2024'te Alman bankasında hisse almasıyla başlamış ve Alman hükümetinin de karşı çıktığı Avrupa'nın en çekişmeli pazarlıklarından birine dönüşmüştü.