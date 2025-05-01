İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintileri Avrupa'yı tedirgin etmişti! Türkiye'de genel elektrik kesintisi olacak mı? Bakan Bayraktar'dan açıklama geldi

İspanya ve Portekiz'in neredeyse tamamı, Fransa'nın küçük bir bölümünü etkileyen elektrik kesintileri, tarihi bir kaosa yol açmıştı. Genel elektrik kesintisinin ardından problem yapılan çalışmalarla büyük ölçüde giderilmişti.

YAKLAŞIK 60 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

İki ülke yaklaşık olarak 60 milyon kişinin etkilendiği kesintilerini nedenini bulmaya çalışırken, yaşanan olay sonrası diğer Avrupa ülkeleri de tedirgin olmuştu.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Türkiye'de de vatandaşlar 'Türkiye'de genel elektrik kesintisi yaşanacak mı?' sorusunun cevabını aradı. İç rahatlatan açıklama ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

"TÜRKİYE'DE GENEL KESİNTİYE NEDEN OLACAK HİÇBİR SORUN YOK"

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.